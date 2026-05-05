Cancillería no da respuestas sobre hondureños "reclutados" bajo engaños en Rusia

Tegucigalpa, Honduras

A pesar de que dos de los compatriotas permanecen desaparecidos y cinco lograron escapar tras denunciar presiones para integrarse a fuerzas armadas en medio del conflicto con Ucrania, las autoridades no han informado sobre las acciones emprendidas ni sobre su situación actual.

El caso de siete hondureños que viajaron a Rusia bajo ofertas de empleo y denunciaron haber sido reclutados de forma irregular continúa sin una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los hondureños fueron captados mediante anuncios en redes sociales que ofrecían empleo en áreas como albañilería, agricultura y fontanería. Sin embargo, según los testimonios, las condiciones cambiaron al llegar a Rusia.

Cinco de ellos Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas Palma, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón lograron escapar. En tanto, José Sánchez y Óscar Armando Arguijo no pudieron huir y continúan retenidos, de acuerdo con los relatos.

Olvin David Banegas Palma explicó que el viaje fue facilitado por los reclutadores, quienes cubrieron gastos como pasaportes y boletos aéreos. “Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes, viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató el 30 de abril.

El hondureño aseguró que, una vez en el destino, fueron retenidos, despojados de sus documentos y vigilados constantemente. “Ya prácticamente no veníamos como personas de agricultores, lo único que querían era que formáramos parte de las fuerzas armadas”, afirmó.

El contacto inicial, según el testimonio, se realizó a través de WhatsApp con personas que se identificaban como parte de una supuesta agencia de empleo internacional.

Actualmente, se desconoce la situación de los dos hondureños que no lograron escapar, mientras que los cinco que huyeron permanecen en condición de refugiados y bajo vigilancia, según sus testimonios.