Cancillería detecta L15 millones mensuales en planillas irregulares

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con la Cancillería , este monto equivalente a 180 millones de lempiras anuales motivó un proceso de reordenamiento institucional que incluye la eliminación de planillas irregulares, controles financieros más estrictos y la reestructuración del servicio exterior.

Un gasto mensual de aproximadamente 15 millones de lempiras en contrataciones supernumerarias heredadas fue detectado por la Secretaría de Relaciones Exteriores , según el informe presentado a los 100 días de la administración del presidente Nasry Asfura.

El informe establece, además, que la Cancillería de la República ha iniciado un reordenamiento integral del servicio exterior y de la red consular bajo criterios de legalidad, eficiencia y mérito.

En el marco del Presupuesto General de la República 2026, se ejecuta un ajuste ordenado y gradual que incluye la reestructuración institucional, la eliminación de planillas irregulares, la regularización de pagos y la implementación de controles financieros más estrictos en la red consular. Según la institución, estas medidas garantizan la continuidad oportuna de los servicios a los connacionales en el exterior.

Como parte de las primeras acciones, se solicitó a embajadores, jefes de misión y personal consular poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo, mientras avanza la reorganización institucional.

La Cancillería aseguró que los ajustes no han afectado la operatividad y reportó la designación progresiva de representantes diplomáticos en países como Estados Unidos, México, Francia y Guatemala.

Posteriormente, se sumaron nombramientos en Chile, Nicaragua, El Salvador, Perú, Belice y Costa Rica, muchos de ellos con trayectoria diplomática, técnica o pública acreditada.

“En esencia, estamos ordenando la casa y reconstruyendo con mayor seriedad la representación externa del Estado”, señala el informe oficial.

En materia consular, se informó la reactivación de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) y la atención a más de 84,000 personas en procesos de legalización de documentos, además de la resolución de 77 casos de repatriados.

Asimismo, se implementó un plan para la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) en el exterior, con 49,600 documentos retirados y 15,000 pendientes de impresión.

Ante la incertidumbre por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Cancillería indicó que brinda acompañamiento a más de 55,000 hondureños mediante asistencia legal y consular.

En el ámbito de cooperación internacional, el informe señala la movilización de más de 797 millones de dólares y 1,030,000 euros para proyectos en áreas como agua potable, seguridad alimentaria y salud.