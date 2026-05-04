Honduras suma 141 casos de gusano barrenador en humanos, con dos muertes, en 2026

Tegucigalpa.

Honduras contabiliza en lo que va de 2026 un total de 141 casos de gusano barrenador en humanos, con dos muertes confirmadas, y 4.656 en animales, con una mayor incidencia en ganado bovino, informaron este lunes fuentes oficiales. Según el último reporte epidemiológico, al que tuvo acceso EFE, las dos víctimas mortales corresponden a personas adultas mayores que presentaban complicaciones derivadas de la infección por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Ambos casos procedían de la capital de Honduras, Tegucigalpa, lo que ha alertado a las autoridades sanitarias sobre la presencia del parásito en zonas urbanas del Distrito Central, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud. La enfermedad afecta principalmente los miembros inferiores, especialmente en personas con heridas, úlceras, pie diabético o insuficiencia venosa, condiciones que favorecen el desarrollo de las larvas, según las autoridades sanitarias. La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos.