Educación mantiene recorte de horario por ola de calor en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Educación informó este domingo que se mantendrá el cambio de horario en los centros educativos a nivel nacional durante la semana del 4 al 8 de mayo, debido a la ola de calor que continúa afectando el territorio hondureño.

La medida ya había sido establecida la semana anterior mediante el CIR-020-2026 y se mantiene vigente tras las recomendaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

El ajuste de horario establece que, en el nivel de educación prebásica, las clases se desarrollarán de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. En el caso de los niveles básico y medio en jornada matutina, el horario será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Para el turno vespertino, se determinó que el ingreso será a la 1:00 p.m. y la salida a las 5:00 p.m., como parte de las medidas adoptadas por las autoridades educativas ante la ola de calor.

Las autoridades explicaron que las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por altas temperaturas en distintas regiones del país, obligan a continuar con acciones preventivas para proteger la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En ese sentido, se instruyó a las direcciones departamentales, municipales y distritales de Educación garantizar la correcta aplicación de la medida en los centros educativos bajo su jurisdicción.

Asimismo, se pidió asegurar la socialización, supervisión y cumplimiento efectivo de las disposiciones en cada institución educativa, con el fin de unificar su implementación a nivel nacional.

La Secretaría de Educación reiteró su compromiso con la protección de la comunidad educativa y agradeció el apoyo de las autoridades en la ejecución de estas medidas preventivas.