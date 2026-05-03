Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid triunfa y amarga el alirón del Barcelona

Barcelona, España.

Tras empatar a cero en la primera parte, apareció la magia y calidad de Vinicius para romper el encuentro en el RCDE Stadium y llevar al equipo merengue a sacar el triunfo que lo mantiene en la pelea en LaLiga .

Dos golazos de Vinicius evitaron este domingo el alirón anticipado del Barcelona y dieron al Real Madrid una victoria por 0-2 contra el Espanyol en el partido de la jornada 34 de la Liga Española 2025-2026 .

El crack brasileño recogió una pared con Gonzalo García dentro del área, Vini amaga el disparo y deja con el molde hecho a dos defensores para después definir a placer contra el portero serbio Marko Dmitrović, en el minuto 55.

Luego en el 66', Vinicius recibió un exquisito pase de tacón del inglés Jude Bellingham, el brasileño no se lo piensa dos veces y como viene la pelota la empalma con la derecha para clavar un golazo, al ángulo. Imposible para Dmitrović. Doblete.

Con este triunfo, el Real Madrid sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 77 puntos, está lejos del líder Barcelona que llegó a 88 unidades. Son 11 puntos de diferencia.

El Barça de Hansi Flick ganó el sábado en el campo del Osasuna por 1-2 gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Descontó Raúl García para el equipo navarro.

En el tercer lugar se afianzó el Villarreal con su goleada 5-1 contra el Levante. El Submarino Amarillo llegó a 68 puntos y aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid también sumó de a tres en esta jornada, se impuso de visita 0-2 frente al Valencia y es cuarto con 63 unidades.

En la zona del descenso, el Levante se hundió más con esa derrota ante Villarreal. El equipo del hondureño Kervin Arriaga es penúltimo con 33 puntos, cinco más que el sotanero Real Oviedo (28 pts). El Sevilla, que juega este lunes ante Real Sociedad, también está en zona roja con 34.