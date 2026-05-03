Asesinan a un joven en el río Cangrejal en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Un joven de 27 años fue asesinado a balazos este fin de semana en el bordo del río Cangrejal, atrás de la colonia Carmen Elena, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada como Axel Enrique Villafranca, residente de la colonia Olímpica, según información preliminar recabada por las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría sido raptado por sujetos desconocidos que lo subieron a un vehículo y posteriormente lo trasladaron hasta el sector donde fue atacado a disparos.

El cuerpo de Axel Enrique Villafranca fue encontrado en la zona del bordo del río Cangrejal, lo que generó la movilización inmediata de elementos de la Policía Nacional.

Los agentes acordonaron la escena del crimen para iniciar el levantamiento de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho violento.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.