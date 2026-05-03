Pichichi LaLiga: Vinicius marcó doblete y otro le responde; así quedó Mbappé y tabla

Así marcha la tabla de goleadores tras los partidos de este domingo 3 de mayo en la Liga Española 2025-2026.
24. Hugo Duro (Valencia) -- El español tuvo minutos este sábado ante el Atlético de Madrid, pero no pudo sumar. Se queda con 9 anotaciones tras la jornada 34 de la Liga Española.
23. Gorka Guruzeta (Athletic Club) -- El delantero se fue en blanco en el triunfo 2-4 de su equipo ante el Alavés este fin de semana. Se mantiene en la tabla con 9 tantos.
22. Gerard Moreno (Villarreal) -- Jugó en la goleada ante el Levante (5-1), pero no pudo marcar. Registra 9 goles en lo que va de la Liga Española.
21. Carlos Espí (Levante) -- El delantero marcó el único tanto de su equipo ante el Villarreal y escaló en la tabla de goleadores tras llegar a 9 dianas.
20. Fede Viñas (Real Oviedo) -- Tuvo minutos este domingo, pero su equipo cayó ante el Real Betis (3-0). Lleva 9 anotaciones a lo largo de la temporada.
19. André Silva (Elche) -- El delantero marcó este domingo ante el Celta de Vigo en esta jornada 34 y llegó a 9 tantos.
18. Vladyslav Vanat (Girona) -- Pese a que el ucraniano se encuentra lesionado desde hace varias semanas, se mantiene en la lista con sus 9 goles.
17. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Anotó en la goleada al Levante y alcanzó los 10 goles en su cuenta.
16. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano regresó al gol y lo hizo este domingo con doblete ante el Real Oviedo. Sube en la tabla y ahora registra 10 tantos.
15. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El español tuvo minutos en el triunfo 0-2 ante el Getafe, pero se fue sin marcar. Se estanca en la tabla con sus 10 goles.
14. Toni Martínez (Alavés) -- Jugó en esta fecha ante el Athletic Club, pero tampoco pudo anotar. Se mantiene en la lista con 11 anotaciones.
13. Raphinha (FC Barcelona) -- Ya regresó a una convocatoria tras su lesión, sin embargo no tuvo minutos en el triunfo ante el Osasuna. Registra 11 goles en la temporada.
12. Lucas Boyé (Alavés) -- No jugó este fin de semana por lesión y se mantendrá en la tabla con sus 11 goles.
11. Georges Mikautadze (Villarreal) -- El georgiano se destapó con doblete ante el Levante en esta jornada 34 y escaló en la tabla tras llegar a 11 anotaciones.
10. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego no tuvo acción este fin de semana ante el Valencia, por lo que se queda con sus 12 goles en lo que va de la Liga Española.
9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El delantero anotó en esta jornada 34 ante el Elche y ahora registra 12 goles.
8. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no ha tenido su mejor cuota, pero este sábado apareció con gol ante Osasuna. Ya cuenta con 13 goles en la Liga Española 2025-2026.
7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español está teniendo un gran nivel y registra 14 anotaciones en la Liga Española. Puede aumentar su cuenta este lunes ante el Sevilla.
6. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español también marcó ante el Osasuna en esta jornada 34 y llegó a 14 goles.
5. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no perdonó y se destapó con doblete este domingo ante el Espanyol. Mete presión en la recta final de la Liga Española tras alcanzar las 15 anotaciones.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil español se encuentra lesionado, pero se mantiene en el top de goleadores de la Liga Española con sus 16 anotaciones.
3. Ante Budimir (Osasuna) -- Se fue en blanco en la derrota 1-2 de su equipo ante el Barcelona. Se mantiene en el podio con sus 16 goles.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Falló en esta jornada 34 de la Liga Española ante el Girona y se queda con sus 21 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés sonríe, ya que pese a no haber jugado en esta jornada 34 por lesión, sus máximos perseguidores fallaron. Sigue liderando la pelea por el 'Pichichi' con sus 24 tantos.