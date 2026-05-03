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Pichichi LaLiga: Vinicius marcó doblete y otro le responde; así quedó Mbappé y tabla

Vinicius se destapó con doblete y mete presión: así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española y la diferencia con Mbappé.

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 14:16 -
  • Lesly Gutiérrez
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Así marcha la tabla de goleadores tras los partidos de este domingo 3 de mayo en la Liga Española 2025-2026.
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24. Hugo Duro (Valencia) -- El español tuvo minutos este sábado ante el Atlético de Madrid, pero no pudo sumar. Se queda con 9 anotaciones tras la jornada 34 de la Liga Española.
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23. Gorka Guruzeta (Athletic Club) -- El delantero se fue en blanco en el triunfo 2-4 de su equipo ante el Alavés este fin de semana. Se mantiene en la tabla con 9 tantos.
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22. Gerard Moreno (Villarreal) -- Jugó en la goleada ante el Levante (5-1), pero no pudo marcar. Registra 9 goles en lo que va de la Liga Española.
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21. Carlos Espí (Levante) -- El delantero marcó el único tanto de su equipo ante el Villarreal y escaló en la tabla de goleadores tras llegar a 9 dianas.
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20. Fede Viñas (Real Oviedo) -- Tuvo minutos este domingo, pero su equipo cayó ante el Real Betis (3-0). Lleva 9 anotaciones a lo largo de la temporada.
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19. André Silva (Elche) -- El delantero marcó este domingo ante el Celta de Vigo en esta jornada 34 y llegó a 9 tantos.
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18. Vladyslav Vanat (Girona) -- Pese a que el ucraniano se encuentra lesionado desde hace varias semanas, se mantiene en la lista con sus 9 goles.
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17. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Anotó en la goleada al Levante y alcanzó los 10 goles en su cuenta.
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16. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano regresó al gol y lo hizo este domingo con doblete ante el Real Oviedo. Sube en la tabla y ahora registra 10 tantos.
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15. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El español tuvo minutos en el triunfo 0-2 ante el Getafe, pero se fue sin marcar. Se estanca en la tabla con sus 10 goles.
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14. Toni Martínez (Alavés) -- Jugó en esta fecha ante el Athletic Club, pero tampoco pudo anotar. Se mantiene en la lista con 11 anotaciones.
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13. Raphinha (FC Barcelona) -- Ya regresó a una convocatoria tras su lesión, sin embargo no tuvo minutos en el triunfo ante el Osasuna. Registra 11 goles en la temporada.
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12. Lucas Boyé (Alavés) -- No jugó este fin de semana por lesión y se mantendrá en la tabla con sus 11 goles.
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11. Georges Mikautadze (Villarreal) -- El georgiano se destapó con doblete ante el Levante en esta jornada 34 y escaló en la tabla tras llegar a 11 anotaciones.
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10. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego no tuvo acción este fin de semana ante el Valencia, por lo que se queda con sus 12 goles en lo que va de la Liga Española.
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9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El delantero anotó en esta jornada 34 ante el Elche y ahora registra 12 goles.
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8. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco no ha tenido su mejor cuota, pero este sábado apareció con gol ante Osasuna. Ya cuenta con 13 goles en la Liga Española 2025-2026.
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7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español está teniendo un gran nivel y registra 14 anotaciones en la Liga Española. Puede aumentar su cuenta este lunes ante el Sevilla.
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6. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español también marcó ante el Osasuna en esta jornada 34 y llegó a 14 goles.
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5. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no perdonó y se destapó con doblete este domingo ante el Espanyol. Mete presión en la recta final de la Liga Española tras alcanzar las 15 anotaciones.
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4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil español se encuentra lesionado, pero se mantiene en el top de goleadores de la Liga Española con sus 16 anotaciones.
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3. Ante Budimir (Osasuna) -- Se fue en blanco en la derrota 1-2 de su equipo ante el Barcelona. Se mantiene en el podio con sus 16 goles.
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2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Falló en esta jornada 34 de la Liga Española ante el Girona y se queda con sus 21 goles.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés sonríe, ya que pese a no haber jugado en esta jornada 34 por lesión, sus máximos perseguidores fallaron. Sigue liderando la pelea por el 'Pichichi' con sus 24 tantos.
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