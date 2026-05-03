Con misa y desfile, el JTR inicia celebración de su centenario

San Pedro Sula, Honduras.

El instituto José Trinidad Reyes (JTR), uno de los centros educativos más emblemáticos de San Pedro Sula, dio inicio este fin de semana a la conmemoración de su centenario con una misa de acción de gracias y un desfile que reunió a toda la comunidad educativa. La celebración comenzó la noche del sábado en la catedral San Pedro Apóstol, donde estudiantes, padres de familia, docentes y exalumnos participaron en una solemne eucaristía, donde elevaron oraciones de gratitud por los 100 años de trayectoria de esta insigne institución.

Las actividades continuaron este domingo con un desfile que llenó de música, color y entusiasmo las principales calles y bulevares de la ciudad. Desde la 1:00 pm, el bulevar Los Próceres fue el punto de partida de este festejo marcado por el orgullo de la comunidad reyista. Wilson Mejía, director del centro educativo, explicó que se eligió este recorrido para iniciar con la coronación al busto del padre José Trinidad Reyes, cuyo legado ha inspirado los valores que han guiado a la institución a lo largo de un siglo.

Durante el desfile de este 3 de mayo, los estudiantes lucieron su característico uniforme y portaron pancartas alusivas al centenario, mientras que exalumnos de diversas generaciones se sumaron a la actividad, reafirmando su respaldo a la institución. El desfile también contó con la participación de bandas nacionales e internacionales, como la Boinas Verdes Marching Band de El Salvador, así como agrupaciones de otros departamentos.

Entre ellas se encontraban la banda Fe y Esperanza, y la banda del Liceo Cardenal Rodríguez de Comayagua. Además, contaron con la participación de clubes de motociclistas y vehículos modificados. El recorrido culminó en la Plaza de las Banderas, donde se desarrolló una tarde cívico-cultural con presentaciones artísticas, exhibiciones y un espectáculo de luces que cerró con broche de oro la jornada.

Mejía expresó que alcanzar 100 años representa “una enorme alegría”, consolidando al JTR como un referente de la educación en Honduras. “Desfilar es motivo de orgullo, este instituto no solo ha formado a miles de profesionales, ha sido cuna de destacados hondureños que han dejado huella en nuestro país", dijo. Profesionales como el doctor Mario Catarino Rivas, recordado como el médico del pueblo; a Gertrudis Bográn, quien hizo importantes aportes a la educación; y a Mirta Torres Mejía, quien en 1966 se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura de Diario LA PRENSA.