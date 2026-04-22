Quedan pocos boletos para la fiesta del siglo, el JTR invita a apadrinar un estudiante

A pocos días de iniciar las actividades conmemorativas de sus 100 años de fundación, el instituto José Trinidad Reyes afina detalles de su fiesta centenario, que reunirá a estudiantes, egresados y docentes en el centro de convenciones del hotel Copantl el próximo 9 de mayo.
Wilson Mejía, director del centro, informó con alegría que el festejo ha recibido un fuerte respaldo de la comunidad reyista, ya que los boletos para la cena del aniversario se agotaron en poco tiempo.
Sin embargo, en vista de que el JTR está impulsando una iniciativa solidaria para que estudiantes de la jornada nocturna puedan asistir a este memorable evento, habilitarán 30 cupos adicionales.
La propuesta busca garantizar que jóvenes que estudian en la jornada nocturna, en su mayoría con responsabilidades laborales y familiares, no se queden al margen de esta importante celebración.
“Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan parte de esta historia, especialmente aquellos que hacen un doble esfuerzo por salir adelante. Invitamos a exalumnos y empresas solidarias a que puedan apadrinar a un estudiante de la jornada noctura”, expresó.
La cena bailable marcará el cierre las actividades comemorativas que han sido organizadas bajo el lema “Cien años forjando generaciones”. El evento reunirá a la comunidad reyista en un ambiente de gala que incluirá cena, música en vivo, presentaciones artísticas y un brindis.
El valor del boleto es de L750. Las personas interesadas en apadrinar un estudiante de la jornada nocturna pueden hacerlo escribiendo a los correos redaccion@laprensa.hn o denia.molina@laprensa.hn.
Cabe recordar que la agenda del centenario iniciará el 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol, seguida del desfile del centenario el domingo 3 de mayo, uno de los momentos más esperados, pues la emblemática banda del JTR recorrerá las calles de la ciudad junto a invitados especiales.
La programación también incluye una muestra cultural prevista para el 8 de mayo, en la que participarán cuadros de danza de distintas regiones del país, así como delegaciones de El Salvador y Guatemala, en un intercambio que resalta la dimensión regional del evento.
Mientras tanto, en el interior del instituto, los preparativos avanzan entre ensayos, coordinación logística y la expectativa de quienes esperan formar parte de una celebración histórica.