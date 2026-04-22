  1. Inicio
  2. · San Pedro

Quedan pocos boletos para la fiesta del siglo, el JTR invita a apadrinar un estudiante

La iniciativa del JTR busca que estudiantes de la jornada nocturna también vivan el centenario, con el apoyo solidario de exalumnos y empresas sampedranas

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 16:46 -
  • Jacqueline Molina
Quedan pocos boletos para la fiesta del siglo, el JTR invita a apadrinar un estudiante

Estudiantes del JTR durante la inauguración de la fachada conmemorativa del centenario.

 Foto: Franklyn Muñóz
San Pedro Sula, Honduras.

A pocos días de iniciar las actividades conmemorativas de sus 100 años de fundación, el instituto José Trinidad Reyes afina detalles de su fiesta centenario, que reunirá a estudiantes, egresados y docentes en el centro de convenciones del hotel Copantl el próximo 9 de mayo.

Wilson Mejía, director del centro, informó con alegría que el festejo ha recibido un fuerte respaldo de la comunidad reyista, ya que los boletos para la cena del aniversario se agotaron en poco tiempo.

Sin embargo, en vista de que el JTR está impulsando una iniciativa solidaria para que estudiantes de la jornada nocturna puedan asistir a este memorable evento, habilitarán 30 cupos adicionales.

La propuesta busca garantizar que jóvenes que estudian en la jornada nocturna, en su mayoría con responsabilidades laborales y familiares, no se queden al margen de esta importante celebración.

“Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan parte de esta historia, especialmente aquellos que hacen un doble esfuerzo por salir adelante. Invitamos a exalumnos y empresas solidarias a que puedan apadrinar a un estudiante de la jornada noctura”, expresó.

El JTR invita a apadrinar estudiantes para su fiesta centenario

La cena bailable marcará el cierre las actividades comemorativas que han sido organizadas bajo el lema “Cien años forjando generaciones”. El evento reunirá a la comunidad reyista en un ambiente de gala que incluirá cena, música en vivo, presentaciones artísticas y un brindis.

El valor del boleto es de L750. Las personas interesadas en apadrinar un estudiante de la jornada nocturna pueden hacerlo escribiendo a los correos redaccion@laprensa.hn o denia.molina@laprensa.hn.

Cabe recordar que la agenda del centenario iniciará el 2 de mayo con una misa de acción de gracias en la catedral San Pedro Apóstol, seguida del desfile del centenario el domingo 3 de mayo, uno de los momentos más esperados, pues la emblemática banda del JTR recorrerá las calles de la ciudad junto a invitados especiales.

La programación también incluye una muestra cultural prevista para el 8 de mayo, en la que participarán cuadros de danza de distintas regiones del país, así como delegaciones de El Salvador y Guatemala, en un intercambio que resalta la dimensión regional del evento.

Mientras tanto, en el interior del instituto, los preparativos avanzan entre ensayos, coordinación logística y la expectativa de quienes esperan formar parte de una celebración histórica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias