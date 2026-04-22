Quedan pocos boletos para la fiesta del siglo, el JTR invita a apadrinar un estudiante

San Pedro Sula, Honduras.

A pocos días de iniciar las actividades conmemorativas de sus 100 años de fundación, el instituto José Trinidad Reyes afina detalles de su fiesta centenario, que reunirá a estudiantes, egresados y docentes en el centro de convenciones del hotel Copantl el próximo 9 de mayo.

Wilson Mejía, director del centro, informó con alegría que el festejo ha recibido un fuerte respaldo de la comunidad reyista, ya que los boletos para la cena del aniversario se agotaron en poco tiempo.

Sin embargo, en vista de que el JTR está impulsando una iniciativa solidaria para que estudiantes de la jornada nocturna puedan asistir a este memorable evento, habilitarán 30 cupos adicionales.

La propuesta busca garantizar que jóvenes que estudian en la jornada nocturna, en su mayoría con responsabilidades laborales y familiares, no se queden al margen de esta importante celebración.

“Queremos que todos nuestros estudiantes se sientan parte de esta historia, especialmente aquellos que hacen un doble esfuerzo por salir adelante. Invitamos a exalumnos y empresas solidarias a que puedan apadrinar a un estudiante de la jornada noctura”, expresó.