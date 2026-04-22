TSC realiza análisis de contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audita 47 contratos vinculados a la construcción de tres hospitales públicos ejecutados en el gobierno de Xiomara Castro.

La solicitud fue enviada el 8 de abril por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para revisar los procesos relacionados con los centros ubicados en el municipio de Salamá, Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, informó que el análisis incluye 29,500 folios con documentación contractual que será evaluada para determinar su legalidad y cumplimiento.