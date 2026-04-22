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TSC realiza análisis de contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

Auditan 47 contratos de hospitales y abre la puerta a posibles responsabilidades. El análisis incluye 29,500 folios de documentación y podría derivar en hallazgos con implicaciones penales, civiles o administrativas

TSC realiza análisis de contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

El TSC audita contratos sobre construcción de hospitales. En la foto, el hospital de Ocotepeque.

 Foto: Franklin Muñoz
Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audita 47 contratos vinculados a la construcción de tres hospitales públicos ejecutados en el gobierno de Xiomara Castro.

La solicitud fue enviada el 8 de abril por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para revisar los procesos relacionados con los centros ubicados en el municipio de Salamá, Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, informó que el análisis incluye 29,500 folios con documentación contractual que será evaluada para determinar su legalidad y cumplimiento.

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“En el caso de desarrollarse una investigación especial, o una auditoría especial, los hallazgos serán contemplados en un informe, y como en todos los procesos de auditoría e investigación se dará a conocer si se notifican o no responsabilidades que podrían ser de tipo penal, civil o administrativo”, explicó Isaula.

Indicó que durante esta fase inicial de revisión no se tiene claridad absoluta sobre el alcance de los compromisos establecidos en los contratos firmados, por lo que el análisis permitirá identificar posibles inconsistencias o irregularidades

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Redacción La Prensa
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