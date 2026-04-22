Olimpia vs Marathón EN VIVO hoy, hora y transmisión: ¡Clásico crucial en Honduras!

Comayagua, Honduras.

Partido de los buenos, partido grande. Hoy se disputa el Clásico Olimpia vs Marathón con varios objetivos en juego en esta jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El duelo no será en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Debido a un castigo por pelea de barras, el León tendrá que jugar en sede alterna y escogieron el estadio Carlos Miranda de Comayagua. La barra de los merengues tiene prohibido su ingreso al escenario, en un encuentro donde el Monstruo Verde busca su boleto a la fiesta grande.

Olimpia vuelve a la ciudad de Comayagua frente al Marathón 2 años, 2 meses y 25 días después del último partido entre ambos. En ese juego quedaron 1-1.

El Rey de Copas llega con sed de revancha, luego de haber caído 2-1 ante los verdolagas en el Yankel Rosenthal en la primera vuelta y con la obligación de ganar para mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Para lograr su lugar en la triangular, el equipo de Pablo Lavallén solo ocupa empatar hoy ante Olimpia, pues sería inalcanzable en la tabla para los clubes que pelean por un cupo.

Historia. Serie general entre Marathón vs Olimpia en 280 juegos: el León ganó 131 ocasiones, el Monstruo Verde triunfó 74 ocasiones y empataron 75 veces. Olimpia celebró 373 goles y Marathón marcó 255.

Más triunfos. Marathón es el equipo que más juegos le ha ganado a Olimpia (74), pero el Monstruo Verde es el que más veces perdió y fue ante los blancos (131).

El Clásico Olimpia vs Marathón comenzará a las 7.30 de la noche y el partido se podrá ver en vivo por Deportes TVC. Además, pueden seguir el minuto a minuto a través de WWW.LAPRENSA.HN.

El árbitro de este duelo será Nelson Salgado, quien estará acompañado de Alberto Meza, Jesús Carrasco y David Carrasco, mientras el asesor será Wilson Matute.