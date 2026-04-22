Victoria vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La Ceiba, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa en marcha, dejando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos emocionantes en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta ocasión, se vivirá un duelo clave cuando Victoria reciba a Juticalpa en el estadio ceibeño, en un partido correspondiente a la jornada 20. No se trata de un encuentro cualquiera, ya que ambos equipos se juegan puntos vitales para mejorar su posición en la tabla.