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Victoria vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Victoria y Juticalpa se enfrentan en un duelo directo por salir del fondo de la tabla en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026.

Victoria vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver
La Ceiba, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa en marcha, dejando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos emocionantes en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta ocasión, se vivirá un duelo clave cuando Victoria reciba a Juticalpa en el estadio ceibeño, en un partido correspondiente a la jornada 20. No se trata de un encuentro cualquiera, ya que ambos equipos se juegan puntos vitales para mejorar su posición en la tabla.

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Victoria llega a la última posición con 13 puntos, mientras que Juticalpa ocupa el penúltimo lugar con 15 unidades. Una derrota para la Jaiba Brava podría complicar aún más su situación en el torneo.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 pm, hora de Honduras . La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, y también se podrá seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.

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Redacción La Prensa
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