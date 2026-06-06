¿Infidelidad? Kenia Os y Peso Pluma ponen fin a su relación

La cantante mexicana Kenia OS confirmó este viernes el fin de su relación sentimental con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre una posible separación entre ambos artistas.
La noticia fue dada a conocer a través de una historia publicada en la cuenta oficial de Instagram de la artista, donde compartió un comunicado conjunto firmado por ella y Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.
“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señala el mensaje difundido por la artista en sus redes sociales.
En el comunicado, la ahora expareja destacó que durante su relación siempre procuró mantener su privacidad e integridad como personas, al tiempo que agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibieron por parte de sus seguidores.
“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, agrega el texto compartido por Kenia OS.
Asimismo, ambos pidieron respeto para su decisión y privacidad durante esta nueva etapa de sus vidas. El mensaje concluye con un breve agradecimiento firmado por “Kenia & Hassan”.
La confirmación llega después de varios días de rumores que cobraron fuerza en redes sociales y medios de espectáculos mexicanos.
Especialmente tras algunas apariciones públicas de la cantante en las que evitó pronunciarse sobre su relación sentimental.
Los seguidores de ambos artistas comenzaron a sospechar de una posible crisis luego de que Kenia OS protagonizara momentos emotivos durante algunos conciertos de su gira, mientras que ninguno de los dos compartía contenido juntos en redes sociales como era habitual.
La historia de amor entre Kenia OS y Peso Pluma se convirtió en una de las más mediáticas de la música mexicana en los últimos años.
La pareja hizo pública su relación durante 2025 y desde entonces protagonizó diversas apariciones en eventos deportivos, ceremonias musicales y publicaciones en redes sociales, donde compartían momentos de su vida privada con millones de seguidores.
A lo largo de su noviazgo, ambos artistas enfrentaron constantes rumores de ruptura debido a sus apretadas agendas de trabajo. En varias entrevistas, Kenia OS había reconocido que los compromisos profesionales dificultaban el tiempo que podían compartir juntos, aunque insistía en que mantenían una relación estable.
Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaraciones sobre la ruptura y en su perfil de Instagram aún conserva las fotos junto a Kenia OS.
El comunicado publicado por Kenia OS, en el que confirmó el fin de su relación con Peso Pluma.