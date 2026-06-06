¡Con broche de oro cierran los bootcamps rumbo a la Maratón La Prensa!

San Pedro Sula, Honduras.

Con una extraordinaria participación de corredores y un ambiente cargado de energía, entusiasmo y pasión por el deporte, se realizó con éxito el tercer y último Bootcamp oficial de la Maratón La Prensa, poniendo punto final a una etapa clave de preparación rumbo a la esperada Edición Dorada. Desde las 4:30 de la mañana, el estacionamiento del Comisariato Los Andes comenzó a llenarse de vida con la llegada de corredores de todas las edades, provenientes de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país, quienes respondieron con gran compromiso al llamado de preparación para uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras. Con un ambiente lleno de alegría, música y motivación, el entrenador Mario Valladares fue el encargado de dirigir la jornada, dando inicio con una dinámica sesión de calentamiento que preparó física y mentalmente a los participantes para el recorrido de 5 y 10 kilómetros, el cual posteriormente se desarrolló por las principales calles de la capital industrial.

Este tercer Bootcamp cerró un ciclo de tres jornadas de entrenamiento organizadas como parte de la preparación oficial de la Maratón La Prensa. El primero se realizó en La Ceiba, mientras que los dos siguientes tuvieron como sede San Pedro Sula, consolidando así un proceso de preparación que reunió a cientos de corredores a nivel nacional. Durante varias semanas, atletas experimentados, corredores aficionados y amantes del ejercicio se sumaron a estas actividades diseñadas para fortalecer su rendimiento físico y mental de cara a la gran fiesta deportiva que se celebrará próximamente. Este último encuentro estuvo marcado por la motivación, el compañerismo y el compromiso de cada participante, que asumió el reto de llegar en las mejores condiciones a la carrera más emblemática del país. La organización de la Maratón La Prensa agradece profundamente a todos los corredores que formaron parte de los tres bootcamps, destacando su disciplina, perseverancia y pasión por el running. Asimismo, reconoce el valioso respaldo de los patrocinadores, aliados estratégicos y marcas que han confiado en este proyecto y que continúan impulsando el desarrollo del deporte nacional.