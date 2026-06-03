¡Cerradas inscripciones! Conozca los días de entrega de kits para Maratón La Prensa

San Pedro Sula.

La Maratón La Prensa-Gatorade 2026 ya es histórica incluso antes de su realización. La organización confirmó que la edición número 50 alcanzó el limite de inscripciones, reflejando la enorme expectativa que genera el evento deportivo más emblemático de Honduras.

La carrera, programada para el 14 de junio, reunirá a miles de corredores nacionales e internacionales en San Pedro Sula, en una celebración que conmemora medio siglo de historia promoviendo el deporte, la disciplina y la vida saludable. De acuerdo a datos de la organización, son 22 las nacionalidades que estarán representadas en esta edición especial, consolidando el crecimiento internacional de la competencia y su prestigio regional. Asimismo, se espera una participación masiva de atletas recreativos y élite, lo que convertirá la jornada en una auténtica fiesta deportiva.

Como parte de la agenda previa, la tradicional Expo Maratón se realizará los días 12 y 13 de junio en Expocentro, en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., donde los participantes podrán retirar sus kits oficiales y vivir distintas actividades con patrocinadores y organizadores.

En esta edición conmemorativa, la carrera también tendrá un fuerte componente social, ya que parte de lo recaudado apoyará iniciativas vinculadas a la Fundación 1,000 Escuelas, impulsada por Shin Fujiyama, enfocada en proyectos educativos para la niñez hondureña. Además, este sábado 6 de junio se llevará a cabo el tercer "bootcamp", siempre en Comisariario Los Andes como parte de las actividades a la edición de oro.