Así fue el segundo bootcamp en San Pero Sula rumbo a la Maratón La Prensa-Gatorade

En imágenes, así se vivió el segundo bootcamp realizado en San Pedro Sulacomo parte de la preparación rumbo a la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una verdadera fiesta deportiva llena de entusiasmo y pasión por el running.
La jornada deportiva en San Pedro Sula arrancó desde muy temprano bajo la dirección del entrenador Mario Valladares, quien contagió de energía y motivación a todos los participantes.
Mario Valladares brindó importantes consejos de entrenamiento y preparación física a los corredores antes de dar inicio oficial a la intensa jornada deportiva.
Los participantes siguieron atentamente cada una de las indicaciones del entrenador Mario Valladares durante la sesión de calentamiento previa al recorrido.
Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de atletas comenzaron a llegar al punto de encuentro para formar parte del esperado bootcamp.
La preparación física y mental es fundamental para afrontar una competencia de alto nivel como la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Minutos más tarde, los corredores emprendieron la salida desde el punto establecido para completar las diferentes distancias programadas en las calles de San Pedro Sula.
Cientos de runners participaron este sábado en la segunda jornada oficial de preparación en San Pedro Sula, organizada como parte de las actividades previas a la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Corredores provenientes de distintos sectores se hicieron presentes para disfrutar de una actividad que combinó entrenamiento, recreación y sana convivencia en un ambiente lleno de pasión deportiva.
San Pedro Sula disfrutó de una auténtica celebración deportiva con la realización del segundo bootcamp oficial rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
Corredores de todas las edades dijeron presente en este histórico bootcamp desarrollado en San Pedro Sula como preparación para la gran maratón.
Con mucha determinación y concentración, los atletas iniciaron el recorrido durante el segundo bootcamp realizado en San Pedro Sula.
Los participantes reflejaron entusiasmo, disciplina y compromiso de cara a la gran fiesta deportiva que se celebrará el próximo mes de junio.
Ella también fue protagonista del histórico segundo bootcamp desarrollado en San Pedro Sula rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Hasta los más pequeños formaron parte de esta gran jornada deportiva, disfrutando del ambiente familiar y recreativo que dejó el evento.
Gracias a todos los patrocinadores que hicieron posible el exitoso Bootcamp en San Pedro Sula. Agradecemos a La Mundial-Total, Gold Star, Gatorade, Aguazul, Kotex, Fruvetsa, Farmacia Siman, Fisiocrem, Progcarne y Nana Banana.
Un reconocimiento especial para Gatorade por acompañar a los corredores con hidratación durante toda la ruta y en la meta.
Las mascotas también se robaron las miradas durante el bootcamp rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La edad no fue ningún obstáculo para este corredor, quien demostró esfuerzo y perseverancia hasta cruzar la meta del bootcamp.
La actitud y la mentalidad positiva fueron clave para este participante, que logró completar con éxito el recorrido del bootcamp.
Otros corredores también dieron su máximo esfuerzo para alcanzar la línea de meta y completar con satisfacción el desafío del bootcamp.
Los corredores vivieron una experiencia inolvidable durante el bootcamp rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La felicidad se hizo presente en cada tramo del recorrido.
La adrenalina, las sonrisas y el ambiente familiar marcaron una mañana inolvidable para todos los asistentes.
Entre aplausos, alegría y mucha adrenalina, los corredores protagonizaron una experiencia inolvidable.
Cada corredor disfrutó al máximo una mañana llena de energía, emoción y compañerismo en el bootcamp de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Una mañana que dejó grandes recuerdos y mucha inspiración.