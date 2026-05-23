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Así fue el segundo bootcamp en San Pero Sula rumbo a la Maratón La Prensa-Gatorade

San Pedro Sula volvió a convertirse en el epicentro del running nacional con la realización del segundo bootcamp rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.

Así fue el segundo bootcamp en San Pero Sula rumbo a la Maratón La Prensa-Gatorade
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En imágenes, así se vivió el segundo bootcamp realizado en San Pedro Sulacomo parte de la preparación rumbo a la histórica edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una verdadera fiesta deportiva llena de entusiasmo y pasión por el running.

 Fotos: Héctor Paz.
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La jornada deportiva en San Pedro Sula arrancó desde muy temprano bajo la dirección del entrenador Mario Valladares, quien contagió de energía y motivación a todos los participantes.
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Mario Valladares brindó importantes consejos de entrenamiento y preparación física a los corredores antes de dar inicio oficial a la intensa jornada deportiva.
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Los participantes siguieron atentamente cada una de las indicaciones del entrenador Mario Valladares durante la sesión de calentamiento previa al recorrido.
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Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de atletas comenzaron a llegar al punto de encuentro para formar parte del esperado bootcamp.
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La preparación física y mental es fundamental para afrontar una competencia de alto nivel como la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Minutos más tarde, los corredores emprendieron la salida desde el punto establecido para completar las diferentes distancias programadas en las calles de San Pedro Sula.
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Cientos de runners participaron este sábado en la segunda jornada oficial de preparación en San Pedro Sula, organizada como parte de las actividades previas a la edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Corredores provenientes de distintos sectores se hicieron presentes para disfrutar de una actividad que combinó entrenamiento, recreación y sana convivencia en un ambiente lleno de pasión deportiva.
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San Pedro Sula disfrutó de una auténtica celebración deportiva con la realización del segundo bootcamp oficial rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
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Corredores de todas las edades dijeron presente en este histórico bootcamp desarrollado en San Pedro Sula como preparación para la gran maratón.
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Con mucha determinación y concentración, los atletas iniciaron el recorrido durante el segundo bootcamp realizado en San Pedro Sula.
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Los participantes reflejaron entusiasmo, disciplina y compromiso de cara a la gran fiesta deportiva que se celebrará el próximo mes de junio.
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Ella también fue protagonista del histórico segundo bootcamp desarrollado en San Pedro Sula rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Hasta los más pequeños formaron parte de esta gran jornada deportiva, disfrutando del ambiente familiar y recreativo que dejó el evento.
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Gracias a todos los patrocinadores que hicieron posible el exitoso Bootcamp en San Pedro Sula. Agradecemos a La Mundial-Total, Gold Star, Gatorade, Aguazul, Kotex, Fruvetsa, Farmacia Siman, Fisiocrem, Progcarne y Nana Banana.
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Un reconocimiento especial para Gatorade por acompañar a los corredores con hidratación durante toda la ruta y en la meta.
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Las mascotas también se robaron las miradas durante el bootcamp rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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La edad no fue ningún obstáculo para este corredor, quien demostró esfuerzo y perseverancia hasta cruzar la meta del bootcamp.
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La actitud y la mentalidad positiva fueron clave para este participante, que logró completar con éxito el recorrido del bootcamp.
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Otros corredores también dieron su máximo esfuerzo para alcanzar la línea de meta y completar con satisfacción el desafío del bootcamp.
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Los corredores vivieron una experiencia inolvidable durante el bootcamp rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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La felicidad se hizo presente en cada tramo del recorrido.
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La adrenalina, las sonrisas y el ambiente familiar marcaron una mañana inolvidable para todos los asistentes.
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Entre aplausos, alegría y mucha adrenalina, los corredores protagonizaron una experiencia inolvidable.
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Cada corredor disfrutó al máximo una mañana llena de energía, emoción y compañerismo en el bootcamp de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
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Una mañana que dejó grandes recuerdos y mucha inspiración.
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