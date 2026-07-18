Messi rompe el silencio antes de la final del Mundial 2026 y su mensaje conmueve: "Pase lo que pase"

Nueva York, Estados Unidos.

A pocas horas de uno de los partidos más importantes de su carrera, Lionel Messi volvió a tocar el corazón de los aficionados argentinos con un emotivo mensaje dedicado a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste compartió una reflexión antes de la final del Mundial 2026 ante España, destacando que el verdadero valor de este equipo no solamente está en los títulos conquistados, sino en todo el camino recorrido juntos.

A través de sus redes sociales, Messi recordó los momentos vividos durante estos últimos años con la camiseta argentina, una etapa marcada por la transformación de la selección, la unión del grupo y los grandes desafíos que tuvieron que superar hasta llegar nuevamente a una final del mundo. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el astro argentino en su cuenta de Instagram. El mensaje del capitán llega en la previa del duelo decisivo contra España, donde Argentina buscará conquistar una nueva Copa del Mundo y cerrar una etapa histórica que comenzó con la obtención de la Copa América 2021, continuó con la Finalissima y alcanzó su punto máximo con el Mundial de Qatar 2022. Messi también quiso reconocer el esfuerzo de todas las personas que forman parte del proyecto de la selección, resaltando el trabajo silencioso que existe detrás de cada logro. "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", expresó el ganador de ocho Balones de Oro.

Además, dejó una frase que refleja la importancia del legado construido por este grupo, dejando claro que, más allá del resultado de la final, la historia ya está escrita. "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡VAMOS ARGENTINA!", cerró Messi. El mensaje rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados argentinos, quienes interpretaron las palabras del capitán como una muestra de unión y emoción antes de un partido que podría marcar otro capítulo inolvidable en la carrera del considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

FINAL DE INFARTO