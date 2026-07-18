Mbappé destrona a Messi: nuevo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo

Miami, Estados Unidos.

Kylian Mbappé volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial este sábado, pese a que Francia terminó cayendo ante Inglaterra en un emocionante partido por el tercer lugar del Mundial 2026. El conjunto francés perdió 6-4 ante los ingleses en un duelo lleno de goles, pero el delantero del Real Madrid fue una de las grandes figuras al marcar un doblete que le permitió alcanzar una cifra histórica. Con sus dos anotaciones frente a Inglaterra, Mbappé llegó a 10 goles en el Mundial 2026 y superó provisionalmente por dos tantos a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. Además, alcanzó las 22 dianas en la historia de las Copas del Mundo, dejando atrás los 21 goles que tenía el astro argentino y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

El atacante francés apareció en el minuto 48 del encuentro por el tercer puesto con un potente remate cruzado para recortar distancias, mientras que en el minuto 66 volvió a marcar tras una nueva asistencia de Michael Olise. Sus dos goles mantuvieron con vida a Francia, que intentó una remontada espectacular después de verse abajo en el marcador, aunque finalmente no pudo evitar la derrota ante Inglaterra. Mbappé, de 27 años, fue uno de los cuatro futbolistas franceses que repitieron titularidad tras disputar las semifinales contra España. El objetivo era claro: superar la marca de Messi, quien con 39 años disputó su sexto Mundial y acumulaba 21 goles en la competición antes de la final contra España. Los dos tantos ante Inglaterra permitieron que Mbappé superara esa histórica cifra y confirmara una trayectoria impresionante en los Mundiales. El delantero del Real Madrid suma ahora 22 goles en 22 partidos disputados en tres Copas del Mundo, una estadística impresionante para un futbolista que ya levantó el trofeo con Francia en Rusia 2018.

FRA 🇫🇷 3-4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG (67') - Mbappé 🇫🇷 (22 goles en 22 partidos) supera a Messi como máximo goleador en TODA la historia de la Copa del Mundo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 18, 2026