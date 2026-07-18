Francia vs Inglaterra, EN VIVO, Mundial 2026, tercer lugar

Miami, Estados Unidos.

Francia e Inglaterra pelean este sábado por la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo. El técnico de 'Les Bleus' cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber. El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasara con dos asistencias en semifinales.

Mbappé y Messi suman ocho goles en el torneo, pero el '10' de la Albiceleste figura primero en la clasificación por sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés. Estos dos factores han provocado que la postura francesa hacia este enfrentamiento sea mucho más positiva que en el entorno de Inglaterra. Deschamps aseguró que harían "todo lo posible" para conseguir el tercer puesto inmediatamente tras caer contra España en semifinales, mientras que Mbappé avisó que tocaba cambiar el chip para este partido. En comparación, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Argentina que nadie quiere jugar este encuentro. "Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial", expresó, antes de subrayar que lo afrontaría "con total profesionalidad". Thomas Tuchel sorprendió con una alineación completamente renovada para el duelo entre Inglaterra y Francia por el tercer lugar del Mundial 2026. El técnico alemán decidió dejar en el banquillo a varias de sus principales figuras, entre ellas Jude Bellingham, Harry Kane y el guardameta Jordan Pickford, apostando por una rotación masiva tras la dolorosa eliminación en semifinales frente a Argentina. Así sale Inglaterra: Dean Henderson, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Ivan Toney y Marcus Rashford.

Así sale Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise. La última vez que Francia e Inglaterra se vieron las caras fue en el Mundial de Catar, aquella vez con más en juego. El conjunto galo eliminó a los ingleses en cuartos de final tras ganar por 1-2, después de que Harry Kane fallara un penalti que suponía el empate en el minuto 85. Fue el primer triunfo francés contra Inglaterra en los mundiales, tras caer derrotado en Inglaterra 1966 y España 1982. La rivalidad, no obstante, se extiende a numerosos enfrentamientos en la Eurocopa y partidos amistosos. Para Francia es el cuarto partido que dispute por el bronce, con dos victorias (Suecia 1958 y México 1986) y una derrota (España 1982), mientras que Inglaterra cayó en los dos que disputó (Italia 1990 y Rusia 2018).

Horario y dónde verlo en Honduras

El Francia vs Inglaterra de este sábado 18 de julio comenzará a partir de las 3 de la tarde, hora de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver solamente por Tigo Sports.

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