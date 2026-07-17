Luis de la Fuente responde si Argentina juega sucio y advierte a Messi para la final

Nueva York, Estados Unidos.

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró, antes de afrontar la final de la Copa del Mundo 2026 ante Argentina el próximo 19 de julio, que “firmaría llegar todos los años a una final del Mundial y perderla”, ya que, en su opinión, lo “importante” es “estar en disposición de ganar”. “Ya es un lujo y privilegio estar en la final. Lo importante es llegar a una final y estar en disposición de ganar. Firmaría llegar todos los años a una final y perderla. Llegar a la final tiene mucha importancia y pelear por ganar. Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección con una espectacular racha. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros para tener opciones de ganar”, dijo en rueda de prensa. Un Luis de la Fuente que bromeó al ser preguntado si está nervioso los días previos a dirigir en una final del Mundial.

“Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero. Me pone realmente nervioso -rio-. Lo demás, no. Estoy tranquilísimo. Es una suerte estar en esta situación. Queremos disfrutar de este momentazo. Y desde esa tranquilidad, tenemos todos los sentidos puestos en el partido y concentrados para pelearlo por ganar”, declaró. El seleccionador vivirá su séptima final de un torneo de selecciones. “¿El secreto? Es sencillo. Trabajar, trabajar y trabajar. Aún así, las cosas a veces no salen. Os recomiendo que cuando no os salgan las cosas sigáis trabajando e insistir. Y rodearse en el viaje de buenos acompañantes. En mi caso, de buenos jugadores de fútbol y buen cuerpo técnico. El secreto, sobre todo, sentirse bien acompañado”, señaló. Y eligió a Vicente del Bosque, el seleccionador con el que España ganó su primer y único Mundial hasta la fecha, en Sudáfrica 2010, como al que pidió consejo para la final. “Tengo una gran admiración por Vicente del Bosque, lo que pasa es que ya le he preguntado -rio-. Es una persona a la que quiero muchísimo. Nos valoramos mucho y es muy sabio del fútbol, nadie mejor que alguien que ha vivido esta situación y que conoce los momentos críticos del partido para que te asesore y te aconseje. Aunque el partido sea diferente, pero el tener una pista por si puedes reconocer algunos de estos datos te viene muy bien, te da tranquilidad”, comentó.

¿Es Argentina un equipo sucio o desleal?

Luis de la Fuente no se mostró preocupado por el arbitraje tras las polémicas previas en partidos de Argentina y negó considerarles una selección “sucia”, al ser preguntado directamente por ello. “Va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos super equipos. Con muchas similitudes, en talento de futbolistas... En un primer planteamiento, ambas lo hacemos con la idea de que la brillantez y el buen juego dominen las circunstancias. Luego, que el árbitro cuiden los detalles para que el espectáculo sea del nivel de una final de un Mundial”, declaró.

¿ARGENTINA UN EQUIPO SUCIO? 👀🇦🇷



Luis De la Fuente, DT de España, contestó la pregunta de @recondogaston, tras las innumerables críticas hacia el Seleccionado Albiceleste 🔥



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