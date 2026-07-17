Familiares despiden a Vianka García y claman justicia por su asesinato

San Pedro Sula, Honduras

Entre lágrimas y muestras de dolor, familiares y amigos velan los restos de Vianka Ninoska García López, asesinada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés. El velatorio se realiza en la funeraria Amor Eterno de San Pedro Sula, donde sus seres queridos le dan el último adiós y claman justicia por su muerte.

La madre de Vianka viajó desde Estados Unidos para despedirse de su hija. Visiblemente afectada, acompañó a familiares y amigos durante la despedida de la joven, cuyo crimen ha causado consternación entre sus allegados.

La tristeza marcó la jornada, mientras los familiares recordaron a Vianka como una mujer alegre, cariñosa y dedicada a sus cuatro hijos. Alejandro Rivera, tío de la víctima, expresó que la familia atraviesa momentos de profundo dolor y pidió a las autoridades que el caso sea esclarecido y que el responsable enfrente la justicia.

"Lo único que pedimos es que este caso no quede en la impunidad", manifestó Rivera durante el velatorio, mientras recordó con pesar a su sobrina. Familiares señalaron que la muerte de Vianka dejó un vacío difícil de llenar y que ahora esperan respuestas por parte de las autoridades encargadas de investigar el crimen.

El cuerpo de la joven será sepultado este sábado a las 9:00 de la mañana en el cementerio de La Lima, Cortés, donde sus seres queridos le darán el último adiós.



Asesinato de Vianka García