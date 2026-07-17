Familiares despiden a Vianka García y claman justicia por su asesinato

Entre lágrimas y muestras de dolor, familiares y amigos velan los restos de Vianka Ninoska García López, asesinada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés.
El velatorio se realiza en la funeraria Amor Eterno de San Pedro Sula, donde sus seres queridos le dan el último adiós y claman justicia por su muerte.
La madre de Vianka viajó desde Estados Unidos para despedirse de su hija. Visiblemente afectada, acompañó a familiares y amigos durante la despedida de la joven, cuyo crimen ha causado consternación entre sus allegados.
La tristeza marcó la jornada, mientras los familiares recordaron a Vianka como una mujer alegre, cariñosa y dedicada a sus cuatro hijos.
Alejandro Rivera, tío de la víctima, expresó que la familia atraviesa momentos de profundo dolor y pidió a las autoridades que el caso sea esclarecido y que el responsable enfrente la justicia.
"Lo único que pedimos es que este caso no quede en la impunidad", manifestó Rivera durante el velatorio, mientras recordó con pesar a su sobrina.
Familiares señalaron que la muerte de Vianka dejó un vacío difícil de llenar y que ahora esperan respuestas por parte de las autoridades encargadas de investigar el crimen.
El cuerpo de la joven será sepultado este sábado a las 9:00 de la mañana en el cementerio de La Lima, Cortés, donde sus seres queridos le darán el último adiós.
Asesinato de Vianka García
Vianka Ninoska García López, de 35 años de edad, fue encontrada sin vida el jueves dentro de su vivienda ubicada en la colonia Planeta de La Lima.
Según relataron vecinos del sector a medios de comunicación, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando ocurrió el hecho.
Tras el crimen, el esposo de Vianka, Alex Daniel Hernández (de 38), huyó del lugar. La policía cree que se esconde en algún lugar de Santa Bárbara.
Eduardo Enrique Lanza, jefe de la Policía en el valle de Sula, manifestó que el principal sospechoso que manejan las autoridades es el cónyuge de García, quien es técnico en refrigeración.
Lanza agregó que, como parte de las diligencias, equipos policiales realizan labores de búsqueda para ubicarlo.
Una vez concluido el informe investigativo correspondiente, se solicitarán las alertas internacionales que competen a Interpol y, posteriormente, las autoridades competentes gestionarán la orden de captura.
De manera preliminar, el jefe policial indicó que la víctima presentaba un balazo en la parte posterior de la cabeza. No obstante, será Medicina Forense la que determine la causa oficial de la muerte mediante la autopsia.
Vianca Ninoska García deja en la orfandad a cuatro hijos: un bebé de ocho meses, un niño de cinco años, una niña de 10 y una adolescente de 14 años.
La madre de García manifestó, entre sollozos, que su hija mantenía problemas con su pareja sentimental desde hacía mucho tiempo. Además, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva del crimen y expresó su consternación por la forma violenta en que fue asesinada.
Asimismo, relató que se enteró de lo ocurrido cuando llegó a la vivienda de su hija y escuchó el llanto de uno de sus nietos. Al llamarla y no obtener respuesta, ingresó a la casa, donde encontró a García tendida sobre la cama. Posteriormente, alertó a las autoridades.