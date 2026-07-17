Messi romperá otro récord: los 10 datos que debes saber de la final del Mundial

Una final inédita, un show nunca antes visto, todo lo que debes saber de la final del Mundial 2026. Fotos EFE.
1. Final del mundo inédita: Será la primera vez que España y Argentina se enfrentarán en una final de la Copa del Mundo. Su único antecedente directo en un Mundial fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966. Ganó 2-1 la Albiceleste.
2.- 82,500 aficionados: El partido por la corona mundial se jugará en el estadio Nueva York (conocido comercialmente como MetLife Stadium. El escenario tiene un aforo de 82,500 aficionados.
3.- Entradas carísimas: El boleto más costoso para el duelo de España ante Argentina ronda los 39,000 dólares. El más barato anda en 7,000.
4.- El favorito para ganar: España parte como la selección favorita en las principales casas de apuestas. Tiene el 60% de probabilidad de ganar.
5.- Para esta primera edición del show de medio tiempo, la FIFA reunió a un grupo de artistas de talla internacional. Shakira volverá a formar parte de un gran evento mundialista, durará 17 minutos.
6.- Duelo de goleadores: Mikel Oyarzabal es el mejor goleador español con cinco dianas, mientras que para Argentina es Lionel Messi con ocho.
7.- Messi o Rodri alzará la copa: El capitán principal de la selección de Argentina es Lionel Messi, mientras que por España su máximo líder es el experimentado Rodri Hernández. Uno de los dos levantará el título de campeón el domingo.
8.- Un bicampeonato histórico: Argentina intentará lograr lo que ninguna selección ha hecho en 64 años: ganar dos mundiales de manera consecutiva (como lo hizo Brasil en 1958 y 1962). Qatar 2022 y United 2026 serían imborrables para Leo.
9.- Dos del mismo idioma: Por primera vez desde 1930, dos países que hablan el mismo idioma se enfrentarán por el título, desde que los vecinos Uruguay y Argentina lo hicieran en aquella primera edición del Mundial, con victoria charrúa.
10.- Habrá visita real: El rey Felipe VI asistirá a la final del Mundial, acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La Casa Real confirmó que la familia al completo viajará a Nueva York (Nueva Jersey).
Messi está ante una nueva oportunidad de hacer historia en los Mundiales. El argentino disputará su tercera final de Copa del Mundo y alcanzará el récord del brasileño Cafú, quien es el único jugador que ha participado en tres finales mundialistas.
España y Argentina disputarán la gran final de la Copa del Mundo 2026 y será el próximo domingo a la 1 de la tarde (hora de Honduras y México).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será uno de los protagonistas de la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026. Junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregará el trofeo al campeón del mundo tras el duelo entre España y Argentina.
Este fue el primer mundial con 48 selecciones, para mucho el más exitoso en la historia.