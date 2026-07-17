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Maradonio de “La Familia P. Luche” reaparece y sorprende con su cambio

Brayan Gibrán Mateo, quien interpretó a Maradonio en “La Familia P. Luche”, reapareció en redes sociales mostrando su transformación a los 19 años, además detalló por qué dejó la TV

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La Familia P. Luche dejó varios personajes que permanecen en la memoria del público, y uno de los más recordados es Maradonio, el pequeño genio que conquistó a los seguidores con sus ocurrencias.

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El personaje fue interpretado por Brayan Gibrán Mateo, quien en aquel entonces era un actor infantil que logró destacar gracias a su peculiar personalidad, inteligencia y las divertidas escenas que protagonizó dentro de la producción creada por Eugenio Derbez.

 Facebook: Brayan Gibrán Mateo
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Maradonio apareció durante la tercera temporada de la serie como hijo de Excelsa y posteriormente se reveló que también era descendiente de Ludovico P. Luche, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la familia ficticia.

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A diferencia de otros integrantes del programa, el personaje sobresalía por su amplio conocimiento, su forma de hablar y la habilidad para manipular situaciones a su favor, elementos que generaron algunos de los momentos más recordados de la comedia.

 Instagram: @khalifitas
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A varios años de su salida de la televisión, Brayan Gibrán Mateo volvió a llamar la atención de los seguidores al compartir imágenes en redes sociales donde mostró cuánto ha cambiado desde su etapa como actor infantil.

 Instagram: @khalifitas
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Actualmente, con 19 años, el joven luce una apariencia completamente diferente a la del niño que interpretó a Maradonio, dejando atrás los rasgos físicos que caracterizaban al personaje.

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El propio Brayan ha reconocido la transformación que ha vivido y recordó con cariño su paso por la serie. “Me divertía mucho en el set, pero creo que ya no me parezco tanto, en las orejillas y así, pero he conservado el humor”, comentó entre risas.

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Aunque alcanzó reconocimiento nacional gracias a “La Familia P. Luche”, el joven decidió alejarse de los reflectores y llevar una vida más tranquila después de finalizar su participación en la producción.

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“Fue divertido, pero después del proyecto ya no tuve nada relevante y ya no quise hacer nada. No vi futuro”, explicó al recordar la etapa posterior a su experiencia en televisión.

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Con el tiempo, Brayan encontró una nueva oportunidad para mostrar su talento a través de las plataformas digitales, donde incursionó como creador de contenido bajo el usuario “Khalifitas”.

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