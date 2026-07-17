Maradonio de “La Familia P. Luche” reaparece y sorprende con su cambio

La Familia P. Luche dejó varios personajes que permanecen en la memoria del público, y uno de los más recordados es Maradonio, el pequeño genio que conquistó a los seguidores con sus ocurrencias.
El personaje fue interpretado por Brayan Gibrán Mateo, quien en aquel entonces era un actor infantil que logró destacar gracias a su peculiar personalidad, inteligencia y las divertidas escenas que protagonizó dentro de la producción creada por Eugenio Derbez.
Maradonio apareció durante la tercera temporada de la serie como hijo de Excelsa y posteriormente se reveló que también era descendiente de Ludovico P. Luche, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la familia ficticia.
A diferencia de otros integrantes del programa, el personaje sobresalía por su amplio conocimiento, su forma de hablar y la habilidad para manipular situaciones a su favor, elementos que generaron algunos de los momentos más recordados de la comedia.
A varios años de su salida de la televisión, Brayan Gibrán Mateo volvió a llamar la atención de los seguidores al compartir imágenes en redes sociales donde mostró cuánto ha cambiado desde su etapa como actor infantil.
Actualmente, con 19 años, el joven luce una apariencia completamente diferente a la del niño que interpretó a Maradonio, dejando atrás los rasgos físicos que caracterizaban al personaje.
El propio Brayan ha reconocido la transformación que ha vivido y recordó con cariño su paso por la serie. “Me divertía mucho en el set, pero creo que ya no me parezco tanto, en las orejillas y así, pero he conservado el humor”, comentó entre risas.
Aunque alcanzó reconocimiento nacional gracias a “La Familia P. Luche”, el joven decidió alejarse de los reflectores y llevar una vida más tranquila después de finalizar su participación en la producción.
“Fue divertido, pero después del proyecto ya no tuve nada relevante y ya no quise hacer nada. No vi futuro”, explicó al recordar la etapa posterior a su experiencia en televisión.
Con el tiempo, Brayan encontró una nueva oportunidad para mostrar su talento a través de las plataformas digitales, donde incursionó como creador de contenido bajo el usuario “Khalifitas”.