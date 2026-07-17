Reportan el fallecimiento del hijo mayor de la actriz Aylín Mujica

La actriz cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los episodios más dolorosos de su vida. Este viernes 17 de julio trascendió el fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años, una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo y que, hasta el momento, no ha sido confirmada públicamente por la artista.
La información fue dada a conocer por la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró que la protagonista de telenovelas recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Colombia, donde actualmente participa en las grabaciones de un programa de televisión.
Según explicó la comunicadora, la actriz quedó "destrozada" tras enterarse de la muerte de su primogénito. De acuerdo con el reporte, Mauro Menéndez había viajado recientemente a Barbados para asistir a un partido de béisbol, pese a que supuestamente enfrentaba problemas de salud.
Fridmann indicó que personas cercanas a la familia señalaron que el joven padecía neumonía y que su madre le habría recomendado no realizar el viaje para priorizar su recuperación. Sin embargo, decidió mantener sus planes.
Horas después de su llegada a la isla caribeña, Mujica habría recibido una llamada con la noticia que ninguna madre desea escuchar. Aunque las circunstancias del fallecimiento aún no han sido esclarecidas oficialmente, el reporte señala que todo apunta a que Mauro habría sufrido un infarto.
Hasta este momento, Aylín Mujica no ha emitido declaraciones a través de sus redes sociales ni su equipo de representación ha ofrecido información adicional sobre el caso, por lo que los detalles continúan siendo limitados.
Mauro Menéndez era el hijo mayor de la actriz y nació durante su matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez. A diferencia de su madre, desarrolló su carrera en la industria musical como DJ y productor, construyendo un camino propio dentro del entretenimiento.
La actriz también es madre de Alejandro Gavira, fruto de su relación con el productor mexicano Alejandro Gavira, y de Violeta Valenzuela, nacida durante su matrimonio con el actor colombiano Gabriel Valenzuela. Ambos han mantenido un perfil mucho más reservado frente a los medios de comunicación.
Aylín Mujica comenzó su formación artística en Cuba, donde desde niña estudió ballet clásico, danza folclórica y actuación. En 1992 se trasladó a México en busca de nuevas oportunidades y, tras iniciar como modelo, dio el salto a la televisión con la telenovela "La dueña", producción que impulsó su popularidad.
Posteriormente consolidó su trayectoria en TV Azteca con proyectos como "Yacaranday", "Señora", "Háblame de amor" y "Agua y aceite", además de desempeñarse como conductora de "Tempranito". Más adelante continuó su carrera en Estados Unidos con Telemundo, sin dejar de participar en producciones mexicanas. En años recientes regresó a la pantalla con la telenovela "Como tú no hay dos" y el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", además de mantener una activa carrera teatral. Su trayectoria le valió una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México y recientemente había anunciado su regreso a TelevisaUnivision con un nuevo proyecto gastronómico, mientras ahora enfrenta el momento más difícil de su vida tras el fallecimiento de su hijo mayor..