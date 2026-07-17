Reportan el fallecimiento del hijo mayor de la actriz Aylín Mujica

Posteriormente consolidó su trayectoria en TV Azteca con proyectos como "Yacaranday", "Señora", "Háblame de amor" y "Agua y aceite", además de desempeñarse como conductora de "Tempranito". Más adelante continuó su carrera en Estados Unidos con Telemundo, sin dejar de participar en producciones mexicanas. En años recientes regresó a la pantalla con la telenovela "Como tú no hay dos" y el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", además de mantener una activa carrera teatral. Su trayectoria le valió una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México y recientemente había anunciado su regreso a TelevisaUnivision con un nuevo proyecto gastronómico, mientras ahora enfrenta el momento más difícil de su vida tras el fallecimiento de su hijo mayor..