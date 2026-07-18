Vozinha recibe inesperada oferta de histórico equipo tras su gran Mundial con Cabo Verde

Nueva York, Estados Unidos.

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde durante la Copa del Mundo 2026, aseguró este viernes que después del histórico Mundial del equipo africano enfrentándose a España, Uruguay o Argentina "todo el mundo sabrá dónde está Cabo Verde en el mapa". "Es algo muy grande esto. Antes, el 90 % de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", expresó el guardameta caboverdiano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

La oferta que le presentaron a Vozinha en Sudamérica

A sus 40 años, Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, no piensa en el retiro y quiere seguir defendiendo el arco. El portero caboverdiano podría definir su futuro en los próximos días después de recibir una inesperada oferta del fútbol sudamericano.

Según informó el periódico chileno El Mercurio, el equipo Colo Colo de Chile ya presentó una oferta por el veterano guardameta, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, con un contrato por un año y medio.

Desde la empresa Blanco y Negro, concesionaria que administra al club chileno, explicaron cómo surgió el interés en Vozinha: "Es una alternativa que nos ofrecieron al buscar un portero para (Fernando) Ortiz", señalaron a ADN Radio. Incluso, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmó que las conversaciones avanzan. "Colo Colo está negociando el fichaje del portero caboverdiano Vozinha como agente libre. Tras enviar una propuesta inicial, el entorno de Vozinha ha respondido con una contrapropuesta", publicó. "Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", explicó Vozinha, de 40 años.



🚨🇨🇻 Colo Colo are in negotiations to sign Cape Verde GK Vozinha as free agent.



Initial proposal sent, Vozinha’s camp has replied with a counter proposal.



Colo Colo will decide between Vozinha and Santiago Mele soon. 🇨🇱



Vozinha also has more proposals from South America. pic.twitter.com/Dbw2py1uYo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026