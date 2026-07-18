Motociclista pierde la vida tras accidente en la primera calle de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado en un accidente de tránsito registrado en la primera calle de San Pedro Sula, Cortés, luego de impactar contra una camioneta Ford Escape.

De forma preliminar y con base en el testimonio de personas que conocían a la víctima, el fallecido fue identificado como Víctor Manuel Pineda Trejo, de 69 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad.

Según la información recopilada, tras la colisión el conductor de la motocicleta habría sido arrastrado por la camioneta Ford Escape, sufriendo heridas que le provocaron la muerte en el lugar del accidente. Esta información aún no es confirmada por las autoridades.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este sábado en una de las principales vías de la ciudad, donde se hicieron presentes las autoridades para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes.