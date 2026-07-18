Presidente Asfura considera "urgente" aprobar reformas energéticas

Tegucigalpa.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reiteró el viernes su llamado al Congreso Nacional para aprobar las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), al considerar que la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) requiere cambios urgentes. El mandatario brindó declaraciones tras participar en los actos de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y del LVII aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, en referencia al conflicto bélico de 1969.

Durante un encuentro con periodistas, Asfura señaló que el Estado no puede continuar operando bajo las condiciones actuales de la empresa estatal y afirmó que el deterioro financiero representa un problema que debe ser atendido. "Es urgente la aprobación de las reformas argumentando que la hemorragia en las finanzas es gigantesca, y que no se puede tener futuro económico como país", expresó el gobernante. Asimismo, manifestó que no existe una solución inmediata para la situación de la Enee y aseguró que se requieren medidas estructurales para enfrentar los problemas acumulados de la institución. "No hay una varita mágica para resolver el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", afirmó. Durante la jornada, el presidente también se refirió a las inundaciones registradas en el departamento de Gracias a Dios y aseguró que equipos de la Policía Militar, Policía Nacional y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) trabajan en la atención de las personas afectadas.