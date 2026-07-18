Presidente Asfura considera "urgente" aprobar reformas energéticas

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reiteró el viernes su llamado al Congreso Nacional para aprobar las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), al considerar que la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) requiere cambios urgentes.
El mandatario brindó declaraciones tras participar en los actos de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y del LVII aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, en referencia al conflicto bélico de 1969.
Durante un encuentro con periodistas, Asfura señaló que el Estado no puede continuar operando bajo las condiciones actuales de la empresa estatal y afirmó que el deterioro financiero representa un problema que debe ser atendido.
"Es urgente la aprobación de las reformas argumentando que la hemorragia en las finanzas es gigantesca, y que no se puede tener futuro económico como país", expresó el gobernante.
Asimismo, manifestó que no existe una solución inmediata para la situación de la Enee y aseguró que se requieren medidas estructurales para enfrentar los problemas acumulados de la institución.
"No hay una varita mágica para resolver el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", afirmó.
Durante la jornada, el presidente también se refirió a las inundaciones registradas en el departamento de Gracias a Dios y aseguró que equipos de la Policía Militar, Policía Nacional y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) trabajan en la atención de las personas afectadas.
Sobre la construcción de hospitales, Asfura informó que tres proyectos continúan en ejecución debido a que cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En cuanto al resto de las obras, indicó que el Gobierno busca alternativas financieras para concluirlas y ponerlas en funcionamiento.
El mandatario también habló sobre proyectos de infraestructura, entre ellos la propuesta del corredor interoceánico, con el que se pretende mejorar la red vial y conectar el litoral Pacífico con el Atlántico del país.
Además, mencionó avances en los planes para fortalecer la capacidad operativa de los puertos de Henecán y Puerto Cortés. En este último caso, aseguró que se contempla la incorporación de 12 nuevas grúas para agilizar la atención de embarcaciones.
Respecto a las inquietudes de productores de cebolla por el ingreso de producto importado, Asfura indicó que ha sostenido reuniones con funcionarios de las secretarías de Finanzas y Agricultura y Ganadería (SAG) para analizar la situación y determinar los volúmenes de importación necesarios.
Finalmente, al ser consultado por el incremento previsto en los precios de los combustibles, explicó que durante las últimas semanas se había registrado una reducción, pero atribuyó el nuevo aumento a factores internacionales relacionados con el conflicto en Medio Oriente.