Honduras regresa al Ciadi: el convenio entrará en vigor el 16 de agosto

Tegucigalpa, Honduras

Honduras formalizó su reingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM), de cara al próximo agosto al ratificar un convenio, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa.

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, depositó el instrumento de ratificación ante la secretaría general del Ciadi, Martina Polasek, según un comunicado de la Cancillería hondureña.

El convenio entrará en vigor para Honduras el próximo 16 de agosto, fecha en la que el país centroamericano pasará a ser nuevamente Estado miembro del organismo arbitral.