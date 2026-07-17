Ayuda económica beneficia a 4,000 familias afectadas por la sequía en el Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 4,000 hogares afectados por la sequía en los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua recibieron asistencia monetaria de emergencia como parte de la respuesta humanitaria para atender necesidades alimentarias inmediatas y proteger los medios de vida de unas 20,000 personas. La ayuda fue entregada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el respaldo del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC), mediante la modalidad Cash Plus, una estrategia que combina transferencias económicas con apoyo productivo. Cada familia recibió una transferencia única de USD 150, complementada con insumos destinados a fortalecer sus actividades productivas. La intervención representa una inversión total de USD 600,000. La iniciativa forma parte de la respuesta coordinada de Naciones Unidas y sus socios humanitarios, financiada por el Fondo Humanitario para Honduras dentro del Plan de Acción Humanitaria de la Red Humanitaria de Honduras, mecanismo que busca atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país.

El apoyo permitirá que las familias puedan cubrir gastos esenciales de alimentación y, al mismo tiempo, proteger recursos relacionados con la agricultura y la producción pecuaria, especialmente durante los períodos de mayor escasez que afectan al Corredor Seco.



Recursos para recuperar la producción familiar

Para Irma Hernández, habitante de la aldea Tapaire, en Choluteca, la transferencia representa una oportunidad para continuar con sus actividades agrícolas. “Compraré semillas e insumos para la cosecha de postrera. Este dinero fue una alegría para el hogar”, expresó Hernández. La asistencia monetaria busca que las familias tengan mayor capacidad de respuesta ante la pérdida de cultivos, la reducción de ingresos y las limitaciones de acceso a recursos productivos que enfrentan de manera recurrente.

Wil Alfredo Sánchez, residente de la aldea Los Colorados, explicó que utilizará el apoyo para fortalecer la producción de su familia. “Lo invertiremos en insumos para la siembra de granos básicos, además de hortalizas y frutas. Yo soy productor de ayote y sandía”, comentó.



Además del componente económico, la estrategia Cash Plus incorpora acompañamiento técnico y apoyo productivo para que los hogares puedan mejorar su capacidad de generar alimentos e ingresos. “La transferencia es algo importante, da sustento al bienestar de nuestra familia. Lo vamos a invertir en la milpa y en la alimentación de las gallinas; si están bien alimentadas, los niños que van a la escuela pueden comer huevitos en la mañana”, señaló Danilo Irías, de la comunidad de Lagunitas, municipio de Esquipulas, Comayagua. Como parte de la intervención, las familias beneficiarias recibirán paquetes agrícolas para la producción de granos básicos, insumos para huertos familiares y apoyo pecuario para especies menores y mayores. La estrategia también contempla la entrega de kits agrícolas a 3,500 hogares, la instalación de sistemas de riego y soluciones de almacenamiento de agua para 660 hogares, así como el fortalecimiento de 20 bancos comunitarios de granos que beneficiarán a 1,000 hogares.

Asimismo, 1,750 hogares recibirán apoyo para fortalecer la producción avícola, mediante entrega de alimento para animales y campañas de vacunación que protegerán aproximadamente 49,000 animales. Estas acciones buscan preservar los activos productivos de las familias y fortalecer su capacidad de enfrentar futuras crisis relacionadas con el clima y la seguridad alimentaria. La intervención se desarrolla bajo los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.



Respuesta ante la crisis humanitaria