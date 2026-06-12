El Niño se extenderá por más de seis meses y agravará la sequía

Tegucigalpa, Honduras

El fenómeno de El Niño, declarado oficialmente el pasado 11 de junio, se extenderá por más de seis meses y podría prolongarse hasta inicios de 2027, según informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, advirtió que este evento climático tendrá una intensidad significativa, lo que provocará una canícula más prolongada de lo habitual y una marcada reducción de las precipitaciones en varias regiones del país.

Según explicó el experto, la canícula —período caracterizado por una disminución temporal de las lluvias durante la temporada lluviosa— iniciará a principios de julio y se extenderá hasta finales de agosto, superando su duración promedio y generando condiciones adversas para distintos sectores productivos. "Esto nos va a generar un déficit de lluvia de más de un 40%, afectando sobre todo la parte sur del corredor seco de Honduras", apuntó Argeñal. El déficit de precipitaciones podría tener consecuencias directas en la producción agrícola, especialmente en cultivos básicos como maíz y frijol, lo que a su vez podría repercutir en la seguridad alimentaria de miles de familias.

Más ciclones en el Pacífico y menos en el Caribe

Otro de los efectos asociados a El Niño será el incremento de la actividad ciclónica en el océano Pacífico, por lo que se prevé una mayor formación de ciclones tropicales en las aguas cercanas a Centroamérica. En contraste, este fenómeno suele reducir la actividad ciclónica en el Caribe, cuya temporada se encuentra en desarrollo. "Así que este año vamos a tener más incidencia por ciclones tropicales que se formen en el Pacífico, tal como ocurrió recientemente con Cristina, y en el Caribe más bien vamos a tener bajas probabilidades de afectaciones por ciclones tropicales", explicó Argeñal. Ante este panorama, Cenaos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantienen un monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomiendan a la población y a los sectores productivos adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones destacan el uso eficiente del agua, la planificación agrícola acorde con las condiciones climáticas y la preparación ante posibles eventos extremos, tanto de sequía como de lluvias intensas.

Municipios bajo alerta

Actualmente, 75 municipios permanecen bajo alerta verde debido a los posibles efectos de la reducción de lluvias sobre la actividad agrícola. Las autoridades informaron que este lunes los sectores que integran la Mesa Nacional contra la Sequía se reunirán para evaluar si se mantiene, amplía o reduce el número de municipios bajo esta medida preventiva.

Productores reportan pérdidas

Durante un recorrido en varios de los municipios afectados, productores y ganaderos reportaron los primeros impactos de la sequía. En algunas comunidades se registró la muerte de ganado debido a las altas temperaturas, la escasez de agua y la falta de alimento.