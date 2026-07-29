CPH califica como “un triunfo de toda la sociedad” el requerimiento contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Carlos Sierra Galeas, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), afirmó este miércoles que el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, representa un avance en la defensa de la libertad de expresión y trasciende al gremio periodístico. En declaraciones a medios de comunicación, Sierra sostuvo que la acción judicial no debe interpretarse como una victoria exclusiva de los periodistas involucrados en el caso, sino como un precedente para toda la sociedad hondureña. “Este no es un triunfo de tres periodistas, este no es un triunfo del Colegio de Periodistas, este es un triunfo de toda la sociedad porque la libertad de expresión es de todos”, expresó.

El dirigente gremial manifestó que el Ministerio Público actuó conforme a sus atribuciones al presentar el requerimiento fiscal, aunque consideró que la respuesta institucional llegó después de varios meses. “Hoy el Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer”, señaló Sierra. Asimismo, indicó que el caso permaneció sin avances durante un largo período y sostuvo que la reacción de la Fiscalía se produjo luego de la presión ejercida por medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde su perspectiva, el requerimiento también envía una señal a la comunidad internacional sobre la importancia de proteger un derecho fundamental como la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo en Honduras.

Publicaciones originaron la investigación

El caso se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando el periódico digital de las Fuerzas Armadas publicó una portada con el titular “Sicarios de la verdad”, en la que cuestionaba directamente a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. Además de la portada, la edición de ese día incluyó cinco páginas con publicaciones dirigidas contra los comunicadores, hechos que posteriormente fueron denunciados por los periodistas afectados y el CPH. Según informó el Ministerio Público, durante la investigación se analizaron publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron señaladas como una posible campaña de desacreditación contra miembros de la prensa.

Cuestiona postura del exjerarca militar

Sierra también reaccionó a las declaraciones de Roosevelt Hernández, quien intentó deslindarse de responsabilidad por las publicaciones y atribuyó su elaboración a Erwin Roberto Lara Franco, encargado de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. El presidente del CPH calificó esa postura como un intento de evadir responsabilidades. “Es un acto cobarde, un acto de una persona que es cobarde, que no está en la disposición de asumir sus responsabilidades como jefe. Un acto donde se demuestra qué tipo de jefe, qué tipo de cabeza tenía la institución castrense en la administración pasada”, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que tomen en cuenta, según dijo, la actitud mostrada por el exjerarca militar. “Que se vayan preparando, porque Roosevelt Hernández, tal como lo demostró en las últimas horas, es una persona no confiable”, manifestó.