Estudiantes de Medicina protestan en su edificio para exigir más docentes

San Pedro Sula, Honduras

Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés mantienen tomado el edificio para exigir la contratación de más docentes permanentes, la habilitación de nuevas aulas y mejores condiciones para recibir clases. La manifestación fue organizada por la dirigencia estudiantil, que denuncia una sobrepoblación en la carrera tras la ampliación de los cupos de ingreso, sin que la universidad fortaleciera la planta docente ni ampliará la infraestructura para atender la creciente demanda. Victoria Castro, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina y representante de la carrera, explicó que la principal exigencia es una solución permanente y no medidas temporales.

"Nosotros estamos luchando porque se nos dé una formación académica digna. Queremos una contratación docente permanente. No queremos una contratación emergente para resolver solo este semestre o esta rotación; buscamos una solución de verdad", expresó. Según Castro, actualmente la carrera enfrenta una fuerte carga académica debido a que el número de estudiantes aumentó considerablemente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos felices porque se ampliaron los cupos y más jóvenes tienen la oportunidad de estudiar Medicina, pero eso provocó una sobrecarga estudiantil. Solo en primer año hay más de 400 estudiantes. Necesitamos más de 15 docentes y también más aulas. Los catedráticos actuales están sobrecargados y esa situación incluso ha provocado renuncias", señaló. La dirigente afirmó que los estudiantes agotaron previamente las instancias administrativas antes de recurrir a la protesta.

"Buscamos respuestas con docentes, jefaturas de departamento, Subdirección Académica, Dirección Académica, Vicerrectoría e incluso Rectoría, pero no obtuvimos una solución. Solo nos convocaban a más reuniones", manifestó. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la toma del edificio de Medicina hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades universitarias.

"Medicina va a luchar por lo que realmente merece: docentes permanentes. Ya nos tomamos este edificio, pero si no hay respuesta, nos tomaremos todas las instalaciones del campus", advirtió Castro. Los estudiantes insistieron en que respaldan la decisión de ampliar los cupos de ingreso, pero consideran que esa medida debe ir acompañada de una mayor inversión en recursos académicos. "Sabemos que cualquiera tiene derecho a estudiar Medicina, pero si aumentaron los cupos también deben aumentar los recursos, las aulas y el número de docentes", concluyó la representante estudiantil.