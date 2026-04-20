Estudiantes de la Unah-Cortés protestan por recorte millonario al presupuesto

San Pedro Sula, Honduras.

Un grupo de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés, se concentró en el campus para manifestar su rechazo a la reducción contemplada en el nuevo Presupuesto General de la República. La protesta surge ante la preocupación de la comunidad estudiantil por el impacto directo que tendría el recorte en programas académicos y beneficios estudiantiles.

Paola Maldonado, estudiante de la carrera de Derecho, expresó que la reducción de aproximadamente 1,444 millones de lempiras afectaría de forma significativa a miles de universitarios que dependen de apoyos institucionales. Según explicó, programas como becas, transporte universitario y otras ayudas económicas estarían en riesgo de ser eliminados, lo que podría limitar el acceso y la permanencia de estudiantes en la educación superior. Maldonado también señaló que, en los últimos años, la universidad había logrado ampliar la cobertura académica, evitando que estudiantes quedaran fuera por falta de cupos, mediante la apertura de nuevas secciones y la contratación de docentes de emergencia. Sin embargo, advirtió que estas medidas podrían desaparecer con la reducción presupuestaria, lo que incrementaría nuevamente las listas de espera y las dificultades para cursar asignaturas.

Una estudiante de Medicina, indicó que su carrera sería una de las más afectadas, debido a la alta dependencia de recursos humanos y logísticos para garantizar la formación académica. La futura médica explicó que la eliminación de contratos de emergencia implicaría menos secciones disponibles, lo que podría dejar a estudiantes sin clases y retrasar su formación profesional. Además, destacó que la carrera requiere constantemente inversión en infraestructura, personal docente y equipamiento, necesidades que se verían comprometidas con un menor presupuesto. Los estudiantes hicieron un llamado a la población, padres de familia y comunidad universitaria a sumarse al plantón, subrayando que la educación pública representa una inversión clave para el desarrollo del país. Advirtieron que la reducción presupuestaria no solo se refleja en cifras, sino en oportunidades limitadas, proyectos de investigación cancelados y menos acceso a una educación superior de calidad. Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), confirmó este lunes que los planes de expansión de la institución hacia zonas sin acceso a educación superior han sido cancelados. La decisión responde a la reducción del presupuesto asignado por el gobierno. Asimismo, Fernández señaló que cerca de 30 mil estudiantes se verán afectados en el tema de alimentación. Indicó que la universidad intentará brindar apoyo a algunos, pero advirtió que la cifra es considerable debido a la proyección de matrícula. En cuanto al transporte gratuito diario, explicó que actualmente beneficia a unos 20 mil estudiantes a nivel nacional, quienes también resultarían perjudicados. Añadió que alrededor de 30 mil estudiantes se verían afectados en el programa de becas.

