Cortes de energía en San Pedro Sula este 20 de abril: zonas y horarios

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que realizará cortes programados de electricidad en varias clolonias de San Pedro Sula este lunes 20 de abril de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red.
De acuerdo con el comunicado, la suspensión del servicio se debe a labores de mantenimiento general en las líneas eléctricas, con el objetivo de mejorar y fortalecer la distribución de energía en la zona.
El corte está programado en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante ese período.
Las zonas afectadas serán la colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Cementos del Norte, que forman parte del circuito BerL-283 de la subestación Bermejo.
La estatal eléctrica reiteró que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más eficiente y estable, al tiempo que pidió comprensión a los abonados por las molestias ocasionadas.