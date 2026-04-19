Cortes de energía en San Pedro Sula este 20 de abril: zonas y horarios

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que realizará cortes programados de electricidad en varias clolonias de San Pedro Sula este lunes 20 de abril de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión del servicio se debe a labores de mantenimiento general en las líneas eléctricas, con el objetivo de mejorar y fortalecer la distribución de energía en la zona.

El corte está programado en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante ese período.

Las zonas afectadas serán la colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Cementos del Norte, que forman parte del circuito BerL-283 de la subestación Bermejo.

La estatal eléctrica reiteró que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más eficiente y estable, al tiempo que pidió comprensión a los abonados por las molestias ocasionadas.