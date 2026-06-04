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Locura por Palma, gifiti, regalos y youtuber presente en entreno de Honduras

La Bicolor fue arropada por un gran grupo de aficionados en Houston.

Locura por Palma, gifiti, regalos y youtuber presente en entreno de Honduras
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Así fue el penúltimo entrenamiento de la Selección de Honduras en Houston antes del partido amistoso contra Argentina. Ambientazo con aficionados, regalos, pan de coco, gifiti y famoso youtuber sorprendió.

 FOTOS: Carlos Pérez y Mauricio Ayala
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La alegría de los aficionados catrachos cuando vieron a los seleccionados y algunos llevaron camisas de clubes catrachos como el histórico Vida.
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El número de aficionados fue enorme en las afueras del complejo donde se entrenó la Bicolor en Houston, Texas. Con cánticos y haciendo mucha bulla, los fanáticos hondureños arroparon a los seleccionados nacionales.
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Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección de Honduras realizaron una oración antes de empezar el penúltimo entrenamiento de cara al amistoso contra Argentina.
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Los seleccionados hondureños hicieron ejercicios de estiramiento antes de empezar con los trabajos competitivos.a
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Alejandro Reyes, recién coronado campeón con Motagua, entrena a todo vapor y espera tener minutos contra Argentina.
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El seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, observa cada detalle en las práctica de la Bicolor.
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El cuerpo técnico de la escuadra catracha trabaja muy de cerca con los futbolistas.
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A Jorge Benguché le tocó estar en uno de los rondos del entrenamiento de la Bicolor.
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El delantero Keyrol Figueroa se ha preparado muy bien para debutar con la Selección de Honduras.
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David Ruiz dominando el balón en la práctica de la Selección de Honduras que fue observada por los aficionados en Houston.
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El asistente de José Francisco Molina, el serbio Igor Tasevski, estuvo dando indicaciones a los jugadores.
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El defensor del Marathón, José Aguilera, en su segundo entrenamiento con la Bicolor. Ocupará el lugar del lesionado, Darlin Mencía.
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Dereck Moncada también ha mostrado su compromiso al servicio de la Selección de Honduras.
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Keyrol Figueroa, firma camisas de aficionados junto a su hermano, Dereck Moncada mientras que Jorge Benguché pasa de lado.
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Keyrol Figueroa fue solicitado por la afición de Honduras y firmó autógrafos a muchos hinchas.
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Edrick Menjívar también firmó autógrafos a los aficionados hondureños.
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Dereck Moncada, jugador del Lugano de Suiza, fue solicitado por los aficionados, pues es una de las caras nuevas de la Bicolor.
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Este aficionado, de nombre Germán Oliva y originario de Sambo Creek, llegó en su camioneta a visitar a los seleccionados y promoviendo sus productos como el pan de coco y el gifiti, una bebida que los garífunas disfrutan.
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Cristopher 'El Buho' Meléndez, jugador del Motagua, se fue contento con su bolsa de pan de coco que llevó un aficionado.
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Los seleccionados, David Ruiz y Kervin Arriaga, les firman las camisas a los aficionados catrachos en Houston.
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Edrick Menjívar se saca un selfie con este aficinado catracho a las afueras de la cancha de entrenamiento.
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¡Locura por el 'Bicho'! Luis Palma es sin duda la gran figura de esta selección y los aficionados hicieron fila para sacarse fotos.
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Palma se dio tiempo de sacarse fotos con todos, estuvo firmando camisas y siempre con cara de alegría ya que sabe que se deben a los aficionados que los apoyan.
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Así fueron las enormes filas de aficionados hondureños que hicieron fila para sacarse fotos y llevarse firmas de los seleccionados catrachos antes del juego frente a Argentina en Texas.
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Luis Palma firmó muy contento los autógrafos a los aficionados hondureños.
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Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, se detuvo a conversar y firmar camisas de los aficionados que lo solicitaron.
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El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, sorprendió apareciendo en el entrenamiento de la Selección de Honduras y recibió estos obsequios de parte de la Federación hondureña.
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Carlos Eduardo Espina estuvo charlando con el cuerpo técnico de la Selección de Honduras.
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El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, junto a Álvaro Izquierdo, exjugador del Motagua y Victoria, visitaron a la Selección Nacional en el entrenamiento.
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El delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa, saluda al creador de contenido, Carlos Eduardo Espina, presidente del Club Victoria que llegó a visitar a la Bicolor.
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Carlos Eduardo Espina también fue seguido por los aficionados hondureños ya que se ha convertido en un personaje muy querido.
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