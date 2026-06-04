Locura por Palma, gifiti, regalos y youtuber presente en entreno de Honduras

Así fue el penúltimo entrenamiento de la Selección de Honduras en Houston antes del partido amistoso contra Argentina. Ambientazo con aficionados, regalos, pan de coco, gifiti y famoso youtuber sorprendió.
La alegría de los aficionados catrachos cuando vieron a los seleccionados y algunos llevaron camisas de clubes catrachos como el histórico Vida.
El número de aficionados fue enorme en las afueras del complejo donde se entrenó la Bicolor en Houston, Texas. Con cánticos y haciendo mucha bulla, los fanáticos hondureños arroparon a los seleccionados nacionales.
Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección de Honduras realizaron una oración antes de empezar el penúltimo entrenamiento de cara al amistoso contra Argentina.
Los seleccionados hondureños hicieron ejercicios de estiramiento antes de empezar con los trabajos competitivos.a
Alejandro Reyes, recién coronado campeón con Motagua, entrena a todo vapor y espera tener minutos contra Argentina.
El seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, observa cada detalle en las práctica de la Bicolor.
El cuerpo técnico de la escuadra catracha trabaja muy de cerca con los futbolistas.
A Jorge Benguché le tocó estar en uno de los rondos del entrenamiento de la Bicolor.
El delantero Keyrol Figueroa se ha preparado muy bien para debutar con la Selección de Honduras.
David Ruiz dominando el balón en la práctica de la Selección de Honduras que fue observada por los aficionados en Houston.
El asistente de José Francisco Molina, el serbio Igor Tasevski, estuvo dando indicaciones a los jugadores.
El defensor del Marathón, José Aguilera, en su segundo entrenamiento con la Bicolor. Ocupará el lugar del lesionado, Darlin Mencía.
Dereck Moncada también ha mostrado su compromiso al servicio de la Selección de Honduras.
Keyrol Figueroa, firma camisas de aficionados junto a su hermano, Dereck Moncada mientras que Jorge Benguché pasa de lado.
Keyrol Figueroa fue solicitado por la afición de Honduras y firmó autógrafos a muchos hinchas.
Edrick Menjívar también firmó autógrafos a los aficionados hondureños.
Dereck Moncada, jugador del Lugano de Suiza, fue solicitado por los aficionados, pues es una de las caras nuevas de la Bicolor.
Este aficionado, de nombre Germán Oliva y originario de Sambo Creek, llegó en su camioneta a visitar a los seleccionados y promoviendo sus productos como el pan de coco y el gifiti, una bebida que los garífunas disfrutan.
Cristopher 'El Buho' Meléndez, jugador del Motagua, se fue contento con su bolsa de pan de coco que llevó un aficionado.
Los seleccionados, David Ruiz y Kervin Arriaga, les firman las camisas a los aficionados catrachos en Houston.
Edrick Menjívar se saca un selfie con este aficinado catracho a las afueras de la cancha de entrenamiento.
¡Locura por el 'Bicho'! Luis Palma es sin duda la gran figura de esta selección y los aficionados hicieron fila para sacarse fotos.
Palma se dio tiempo de sacarse fotos con todos, estuvo firmando camisas y siempre con cara de alegría ya que sabe que se deben a los aficionados que los apoyan.
Así fueron las enormes filas de aficionados hondureños que hicieron fila para sacarse fotos y llevarse firmas de los seleccionados catrachos antes del juego frente a Argentina en Texas.
Luis Palma firmó muy contento los autógrafos a los aficionados hondureños.
Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, se detuvo a conversar y firmar camisas de los aficionados que lo solicitaron.
El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, sorprendió apareciendo en el entrenamiento de la Selección de Honduras y recibió estos obsequios de parte de la Federación hondureña.
Carlos Eduardo Espina estuvo charlando con el cuerpo técnico de la Selección de Honduras.
El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, junto a Álvaro Izquierdo, exjugador del Motagua y Victoria, visitaron a la Selección Nacional en el entrenamiento.
El delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa, saluda al creador de contenido, Carlos Eduardo Espina, presidente del Club Victoria que llegó a visitar a la Bicolor.
Carlos Eduardo Espina también fue seguido por los aficionados hondureños ya que se ha convertido en un personaje muy querido.