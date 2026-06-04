Revelan móvil del crimen de la "Profe Chere", maestra jubilada en Comayagua

Comayagua, Honduras

Las investigaciones sobre el asesinato de la maestra jubilada Mercedes Martina Turcios , conocida como la " Profe Chere ", apuntan preliminarmente a que el crimen podría estar relacionado con la venta de un terreno, informó este jueves la Policía Nacional.

El portavoz policial, Wilber Mayes Ríos, explicó que esta hipótesis surge de las declaraciones obtenidas por los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes desde el momento en que ocurrió el hecho fueron desplazados al municipio de El Rosario, Comayagua, para recabar evidencias y testimonios.

Según el funcionario, los investigadores trabajan en la reconstrucción de los acontecimientos mediante entrevistas con testigos y el análisis de diversos indicios encontrados en la escena del crimen, aunque aclaró que la línea relacionada con la venta del terreno aún debe ser corroborada.

Mayes detalló que las autoridades también realizan diligencias técnicas para obtener información que permita identificar a los responsables. Entre las acciones se incluye la revisión de cámaras de vigilancia y de posibles grabaciones captadas por teléfonos celulares de personas que se encontraban en la zona.

Asimismo, confirmó que la Policía cuenta con dos testigos protegidos que estarían colaborando con las investigaciones y que podrían aportar información clave para fortalecer el expediente criminal que será remitido al Ministerio Público.

El portavoz señaló que por razones de seguridad no se divulgarán mayores detalles sobre los avances del caso, con el objetivo de evitar que los sospechosos puedan conocer las diligencias en curso o evadir la acción de la justicia.

Mercedes Martina Turcios, de 62 años, fue asesinada a disparos el miércoles en el barrio El Zapote de El Rosario. La docente jubilada era ampliamente reconocida y apreciada por la comunidad debido a su trayectoria en la formación de varias generaciones de estudiantes.

De acuerdo con versiones preliminares, la educadora fue interceptada por desconocidos mientras caminaba por una calle de tierra del sector. El crimen ha causado consternación entre familiares, vecinos y exalumnos, quienes exigen que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten la justicia.