Consternación por el asesinato de la “Profe Chere” en El Rosario, Comayagua

Comayagua, Honduras

Una maestra jubilada fue encontrada sin vida en un hecho violento registrado en el municipio de El Rosario, departamento de Comayagua , donde las autoridades investigan las circunstancias del caso.

La víctima fue identificada como Mercedes Martina Orellana, conocida cariñosamente en la comunidad como “Profe Chere”, una educadora muy apreciada por su trayectoria y cercanía con los pobladores.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue localizado en el sector conocido como La Calera, a un costado de la carretera que conduce hacia la ciudad de Comayagua. Recibió un impacto de bala y quedó tirada sobre un tramo de tierra con una mochila sobre su espalda y un bastón a un lado.

El hallazgo se produjo en horas recientes, generando la movilización de equipos policiales y forenses que llegaron a la zona para realizar el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni han confirmado posibles responsables.

El caso ha causado profunda consternación entre familiares, amigos, vecinos y exalumnos, quienes lamentan la repentina muerte de la reconocida docente jubilada.

La “Profe Chere” es recordada por su vocación de servicio en la enseñanza y por el impacto positivo que dejó en generaciones de estudiantes del municipio.