Messi cumplió su cábala, Honduras presente y Klopp emocionó en la final

Comienzan a llegar imágenes previo a la final del Mundial 2026. Diario La Prensa está presente a las afueras del MetLife Stadium. Lionel Messi cumplió con su cábala y vean el gesto muy educado con Jurgen Klopp a pesar de ser un famoso dentro del deporte.
La jugadora de fútbol española Jennifer Hermoso a su llegada al MetLife Stadium de Nueva York para ver la final del Mundial 2026 que este domingo disputan España y Argentina.
Los aficionados comenzaron a llegar desde tempranas horas para no perderse ningún detalle de la previa.
Los españoles tienen la ilusión de ganar la segunda estrella de la historia.
Una de las fotos más curiosas, dos aficionados apoyando a ambas selecciones con las camisas partidas de Messi y Lamen Yamal.
El vestuario de Argentina ya está listo para la gran final del Mundial 2026.
Lamine Yamal jugará su primera final de la Copa del Mundo.
Honduras está presente en la final de la Copa del Mundo con su propia bandera.
Jurgen Klopp haciendo la fila para hacer su ingreso al estadio y mientras lo hace, conversa con los fans y se toma fotos con quienes le reconocen. Un gesto de educación que muchos aplayden.
Los aficionados de Argentina llegan con la ilusión del bicampeonato.
Más fotos de la ilusión de los españoles antes del juego.
Esta bella aficionada argentina atendió a DIEZ y aseguró que la albiceleste ganará 2-1.
La cábala de los mates entre LIONEL MESSI, RODRIGO DE PAUL y CHIQUI TAPIA en la previa a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
Miles de aficionados argentinos ya colmaron las graderia del estadio para la final.
Una bella aficionada española posa con la bandera de su país, espera que su selección sea campeona.