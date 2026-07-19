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Messi cumplió su cábala, Honduras presente y Klopp emocionó en la final

Ya se vive una verdadera fiesta deportiva en la final entre España y Argentina.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 11:34 -
  • Redacción
Messi cumplió su cábala, Honduras presente y Klopp emocionó en la final
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Comienzan a llegar imágenes previo a la final del Mundial 2026. Diario La Prensa está presente a las afueras del MetLife Stadium. Lionel Messi cumplió con su cábala y vean el gesto muy educado con Jurgen Klopp a pesar de ser un famoso dentro del deporte.
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La jugadora de fútbol española Jennifer Hermoso a su llegada al MetLife Stadium de Nueva York para ver la final del Mundial 2026 que este domingo disputan España y Argentina.

 Octavio Guzmán / EFE
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Los aficionados comenzaron a llegar desde tempranas horas para no perderse ningún detalle de la previa.
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Los españoles tienen la ilusión de ganar la segunda estrella de la historia.
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Una de las fotos más curiosas, dos aficionados apoyando a ambas selecciones con las camisas partidas de Messi y Lamen Yamal.
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El vestuario de Argentina ya está listo para la gran final del Mundial 2026.

 Adidas / EFE
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Lamine Yamal jugará su primera final de la Copa del Mundo.

 Adidas / EFE
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Honduras está presente en la final de la Copa del Mundo con su propia bandera.
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Jurgen Klopp haciendo la fila para hacer su ingreso al estadio y mientras lo hace, conversa con los fans y se toma fotos con quienes le reconocen. Un gesto de educación que muchos aplayden.
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Los aficionados de Argentina llegan con la ilusión del bicampeonato.
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Más fotos de la ilusión de los españoles antes del juego.
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Esta bella aficionada argentina atendió a DIEZ y aseguró que la albiceleste ganará 2-1.
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La cábala de los mates entre LIONEL MESSI, RODRIGO DE PAUL y CHIQUI TAPIA en la previa a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
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Miles de aficionados argentinos ya colmaron las graderia del estadio para la final.
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Una bella aficionada española posa con la bandera de su país, espera que su selección sea campeona.

SHAWN THEW / EFE
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