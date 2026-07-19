Impactante giro sobre muerte de Jayden Adams: Pelea con pareja y confesión a su papá

Surge impactante información sobre la muerte del querido jugador Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica que disputó recientemente el Mundial 2026.
El 11 de julio, Jayden Adams, quien había disputado tres partidos con Sudáfrica en la Copa Mundial de 2026, fue hallado muerto en su domicilio de Ciudad del Cabo.
El misterio que rodea la muerte de Jayden Adams, de 25 años, se va esclareciendo poco a poco.
El joven futbolista había disputado tres partidos de la fase de grupos con Sudáfrica en el Mundial de 2026 y fue hallado muerto en su domicilio de Ciudad del Cabo el 11 de julio.
La investigación, que aún está en curso , todavía no ha determinado las circunstancias exactas de su muerte, pero nuevas pruebas podrían arrojar más luz sobre el asunto.
El periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, mencionó pocas horas después de la muerte de Adams que el fallecimiento de su abuela había afectado profundamente al jugador del Mamelodi Sundowns en Sudáfrica.
Sin embargo, el medio News24 ofreció en las últimas horas otra posible explicación para la muerte del centrocampista.
Según los informes, Jayden Adams hizo una llamada preocupante a su padre la mañana de la tragedia.
"Papá, no puedo más", señala la prensa internacional sobre lo que le dijo Adams a su padre antes de ser encontrado muerto.
News24 también agrega que el día anterior a su muerte, el joven de 25 años tuvo una fuerte discusión con su novia, Aqueelah Adendorf , durante una salida.
Los informes indican que tuvo una acalorada discusión con su pareja la noche anterior a su muerte. La mañana siguiente, contactó a su padre, diciéndole supuestamente: “Papá, no puedo soportarlo más.”
Antes de su fallecimiento, se informa que Adams estaba atravesando un período difícil marcado por un creciente escrutinio mediático y la reciente muerte de su abuela.
Una investigación oficial aún está en curso para determinar la causa precisa de la muerte.
Se dice que el mediocampista del Mamelodi Sundowns estaba atravesando un período difícil tras la muerte de su abuela y la creciente presión de la prensa.
A lo largo de su carrera, Jayden Adams conquistó títulos importantes, entre ellos la liga sudafricana y la Liga de Campeones de la CAF con el Mamelodi Sundowns, además de obtener un tercer lugar con Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones.
Su inesperada partida dejó un profundo vacío en el fútbol de su país y puso fin a la prometedora carrera de uno de los centrocampistas más talentosos de su generación.