Futbolista de España estalla y lanza aviso a Donald Trump: "Es una vergüenza"

Jugador de la selección de España ha explotado en la previa de la final del Mundial 2026.
España y Argentina cruzan su destino el domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, en busca de una corona mundial que consagre a La Roja, y con ella a Lamine Yamal, o despida con los máximos honores a Leo Messi, que jugará su último partido en una Copa del Mundo.
La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo despertó la ilusión de millones de hinchas, sino que también generó una fuerte polémica por el valor de las entradas.
En las horas previas al partido decisivo, uno de los integrantes del plantel español expresó públicamente su malestar por los precios que alcanzó la reventa.
Se trata de Borja Iglesias, delantero de la selección de España, quien ha expresado su molestia por los precios de la final del Mundial 2026.
El delantero gallego ha compartido en Instagram el plano del MetLife Stadium con los precios que están alcanzando las entradas en plataformas de reventa
El jugador, habitual en pronunciamientos sociales, ha querido visibilizar el coste que deben asumir quienes buscan un asiento de última hora para presenciar el partido más esperado del año.
El delantero de La Roja, nada ajeno a pronunciarse sobre asuntos que afectan a la afición, compartió en sus historias de Instagram una imagen con el mapa del estadio y el coste de los tickets en cada zona. Junto a ella, un mensaje tan breve como directo: “Una vergüenza”.
Según datos de la plataforma 'SeatGeek', las entradas para la final del Mundial alcanzan una media de 12.751 dólares (11.145,65 euros), por encima de los 10.540 dólares (9.213,01 euros) registrados en la Super Bowl de 2024. Unos números que se disparan aún más en sectores premium, donde la fiebre por el partido ha elevado los precios hasta límites inasumibles para la mayoría de aficionados.
Por otra parte, Borja Iglesias habló sobre la posibilidad de tener que saludar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de premiación en caso de que la selección española se proclamara campeona.
Fiel a su estilo directo y a sus conocidas posturas políticas, el atacante del Celta de Vigo respondió con ironía cuando fue consultado sobre ese escenario y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en medios de comunicación y redes sociales.
Durante una entrevista concedida a la revista Panenka, Borja Iglesias fue preguntado si estrecharía la mano de Trump en el protocolo de entrega del trofeo.
Entre risas, respondió: "No tengo ganas de que me metan en la cárcel", dejando claro que se trataba de un comentario irónico.
Posteriormente explicó que ya había imaginado esa situación y que, aunque preferiría evitar ese momento, entiende que forma parte del protocolo oficial de una final mundialista.
"No tengo ganas de ir a la cárcel (risas) Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar, espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", respondió sonriente
"Creo que no es el momento de generar polémica, la gente sabe perfectamente cómo opino. Me encantaría hacer muchas cosas pero la realidad es que aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas", añadió.
El delantero añadió que espera que ese instante "pase muy rápido" y poder olvidarlo cuanto antes.
Las palabras del atacante cobraron aún mayor relevancia porque Borja Iglesias ha mantenido durante los últimos años una postura pública muy definida sobre distintos temas sociales y políticos