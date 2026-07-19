¿Cuánto ganará el campeón? Los millones que recibirán España-Argentina tras el Mundial

El Mundial 2026 llegó a su etapa final, y con ello, se conoce al nuevo mandamás entre España y Argentina que definen este domingo al campeón.
Ambos equipos se pelean el tan anhelado título de la Copa del Mundo, pero detrás también hay una millonaria recompensa.
Para esta edición, la FIFA aumentó las cantidades que se entregaron a las clasificadas y a los que se le darán a los finalistas del torneo.
La entidad anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.
Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.
Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.
La FIFA en realidad no le paga a jugador sino que transfiere el premio a la federación nacional y es esa organización la que define cuánto porcentaje se reparte entre el plantel, el cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.
Pero la pregunta que muchos se hacen, es cuánto se llevará cada selección que quedó en los primeros lugares del Mundial 2026.
El cuarto lugar del Mudial 2026 se lleva una buena cantidad: 27 millones de dólares.
Inglaterra, que ganó el tercer puesto, se embolsará 29 millones de dólares. A estas cantidades hay que sumarle lo obtenido por clasificarse.
Para el subcampeón del torneo, la recompensa será de 33 millones de dólares.
El ganador de la final que disputarán España y Argentina, este domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros).
El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.
Los premios se reparten de la siguiente forma: del quinto al octavo lugar: 19 millones. Del noveno al decimosexto: 15 millones.
Los premios se reparten de la siguiente forma: Del 17.º al 32.º: 11 millones. Del 33.º al 48.º: 9 millones.