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¿Cuánto ganará el campeón? Los millones que recibirán España-Argentina tras el Mundial

FIFA aumentó la cantidad: estas son las millonarias cifras que recibirán las selecciones tras el Mundial 2026. ¿Cuánto ganan los finalistas?

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El Mundial 2026 llegó a su etapa final, y con ello, se conoce al nuevo mandamás entre España y Argentina que definen este domingo al campeón.
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Ambos equipos se pelean el tan anhelado título de la Copa del Mundo, pero detrás también hay una millonaria recompensa.
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Para esta edición, la FIFA aumentó las cantidades que se entregaron a las clasificadas y a los que se le darán a los finalistas del torneo.
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La entidad anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.
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Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.
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Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.
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La FIFA en realidad no le paga a jugador sino que transfiere el premio a la federación nacional y es esa organización la que define cuánto porcentaje se reparte entre el plantel, el cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.
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Pero la pregunta que muchos se hacen, es cuánto se llevará cada selección que quedó en los primeros lugares del Mundial 2026.
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El cuarto lugar del Mudial 2026 se lleva una buena cantidad: 27 millones de dólares.
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Inglaterra, que ganó el tercer puesto, se embolsará 29 millones de dólares. A estas cantidades hay que sumarle lo obtenido por clasificarse.
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Para el subcampeón del torneo, la recompensa será de 33 millones de dólares.
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El ganador de la final que disputarán España y Argentina, este domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros).
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El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.
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Los premios se reparten de la siguiente forma: del quinto al octavo lugar: 19 millones. Del noveno al decimosexto: 15 millones.
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Los premios se reparten de la siguiente forma: Del 17.º al 32.º: 11 millones. Del 33.º al 48.º: 9 millones.
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