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Mundial 2026: Lamine Yamal protagonizó increíble falla en el inicio de la final

El crack del FC Barcelona dejó escapar la oportunidad de poner en ventaja a España ante Argentina en el inicio del partido.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 13:17 -
  • German Alvarado
Mundial 2026: Lamine Yamal protagonizó increíble falla en el inicio de la final

Lamine Yamal lamentando la ocasión desperdiciada en el inicio de la final.

 Foto EFE.
Nueva York, Estados Unidos.

El talentoso Lamine Yamal protagonizó la primera gran oportunidad de gol en la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

Apenas transcurrían cuatro minutos de juego cuando la joven estrella del FC Barcelona estuvo muy cerca de adelantar a La Roja en el marcador, pero se encontró con una brillante intervención del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

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La acción nació tras una rápida pared entre Yamal y Dani Olmo. El atacante español quedó de frente al arco dentro del área y sacó un potente remate con la intención de vencer al guardameta albiceleste. Sin embargo, Dibu reaccionó de manera extraordinaria, achicó el espacio y se quedó con el balón, evitando el primer gol del compromiso.

Tras desperdiciar la ocasión, Lamine Yamal no ocultó su frustración y se tomó la cabeza, mientras sus compañeros lamentaban la oportunidad desperdiciada.

Del otro lado, los futbolistas argentinos celebraron la atajada de su portero como si se tratara de un gol, conscientes de la importancia de mantener el empate en los primeros minutos de la gran final.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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