Mundial 2026: Lamine Yamal protagonizó increíble falla en el inicio de la final

Nueva York, Estados Unidos.

Apenas transcurrían cuatro minutos de juego cuando la joven estrella del FC Barcelona estuvo muy cerca de adelantar a La Roja en el marcador, pero se encontró con una brillante intervención del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

El talentoso Lamine Yamal protagonizó la primera gran oportunidad de gol en la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

La acción nació tras una rápida pared entre Yamal y Dani Olmo. El atacante español quedó de frente al arco dentro del área y sacó un potente remate con la intención de vencer al guardameta albiceleste. Sin embargo, Dibu reaccionó de manera extraordinaria, achicó el espacio y se quedó con el balón, evitando el primer gol del compromiso.

Tras desperdiciar la ocasión, Lamine Yamal no ocultó su frustración y se tomó la cabeza, mientras sus compañeros lamentaban la oportunidad desperdiciada.

Del otro lado, los futbolistas argentinos celebraron la atajada de su portero como si se tratara de un gol, conscientes de la importancia de mantener el empate en los primeros minutos de la gran final.