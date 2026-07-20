Gobierno de Asfura prohíbe la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso

Tegucigalpa, Honduras

En Consejo de Secretarios de Estado, el Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó un decreto ejecutivo que prohíbe la importación de mercancías producidas en condiciones de trabajo forzoso, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Honduras en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las autoridades explicaron que la decisión busca fortalecer la posición del país frente a prácticas que vulneran los derechos laborales.

Según se informó, la medida se enmarca en los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la abolición del trabajo forzoso. Fernando Fortín, viceministro de Desarrollo Económico, dijo a EFE en junio pasado que Honduras figura entre los países incluidos en una "lista de observación" de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro. El pasado 4 de junio el USTR propuso aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE), México o Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado. Fortín precisó que Washington no ha señalado casos concretos ni infracciones específicas en Honduras, sino que ha centrado su atención en sectores intensivos en mano de obra que suelen estar sujetos a mayor escrutinio internacional, como la agricultura, la pesca, la manufactura, la industria textil y, posiblemente, la minería. El funcionario también instó a atender las observaciones planteadas por Estados Unidos "con seriedad y objetividad" y subrayó que las empresas exportadoras deberán reforzar la documentación que acredite el cumplimiento de los estándares laborales y de trazabilidad en sus procesos productivos.

Supervisión de construcción de bordos

Asimismo, el presidente Nasry Asfura informó a los secretarios de Estado sobre las acciones que su administración ejecuta en el Valle de Sula, especialmente en la reparación de bordos y la movilización de maquinaria que será entregada a los 298 municipios del país. El mandatario supervisó el jueves pasado los trabajos durante un recorrido por los municipios de San Pedro Sula y San Manuel, en el departamento de Cortés, como parte de la respuesta gubernamental ante el riesgo de inundaciones y otras emergencias.