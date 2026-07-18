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La razón por la que no habrá espectáculo de paracaidismo el 15 de septiembre

Las instituciones organizadoras indicaron que el calendario completo de eventos patrios será dado a conocer conforme se aproximen las fechas de celebración

La razón por la que no habrá espectáculo de paracaidismo el 15 de septiembre

Uno de los principales atractivos de los desfiles patrios es el espectáculo de paracaidismo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre en Honduras se realizarán sin la tradicional exhibición de paracaidismo militar en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, según confirmó el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), organismo encargado de coordinar las actividades conmemorativas.

El Cocip, integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, informó que el espectáculo aéreo no será incluido en la programación oficial de las celebraciones de independencia de este año.

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Sin embargo, las Fuerzas Armadas confirmaron que el equipo de caída libre militar sí realizará demostraciones abiertas al público en fechas previas. Las exhibiciones están programadas para los días 5 y 12 de septiembre en el Campo Parada Marte.

De acuerdo con las autoridades, estas actividades permitirán que la población pueda observar las maniobras realizadas por los integrantes del equipo de salto libre en un espacio destinado para este tipo de operaciones.

Uno de los principales atractivos de los desfiles patrios es el espectáculo de paracaidismo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Uno de los principales atractivos de los desfiles patrios es el espectáculo de paracaidismo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

(Fotografía: LA PRENSA)

Además del paracaidismo, las Fuerzas Armadas anunciaron que desarrollarán otras actividades durante septiembre, entre ellas ferias de adiestramiento y emprendimiento, las cuales estarán disponibles para la ciudadanía y también serán transmitidas por televisión.

Las instituciones organizadoras indicaron que el calendario completo de eventos patrios será dado a conocer conforme se aproximen las fechas de celebración.

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La modificación del programa ocurre luego de los incidentes registrados durante los desfiles patrios de 2025, cuando dos integrantes del equipo de salto libre resultaron afectados durante las maniobras realizadas en el Estadio Nacional.

En aquella ocasión, uno de los oficiales impactó contra una estructura ubicada en el recinto deportivo, mientras que otro sufrió un fuerte aterrizaje sobre la cancha. Según información oficial, uno de los militares continúa en proceso de recuperación por las lesiones ocasionadas.

Las autoridades no confirmaron si estos hechos influyeron directamente en la decisión de retirar la exhibición del estadio, pero señalaron que este año las demostraciones de paracaidismo se concentrarán únicamente en el Campo Parada Marte.

El Cocip continúa con la planificación de los actos cívicos y desfiles estudiantiles que se desarrollarán durante septiembre en distintos puntos del país. Las instituciones participantes aseguraron que el resto de actividades previstas para conmemorar la independencia nacional se mantienen conforme al programa establecido.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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