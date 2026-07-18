La razón por la que no habrá espectáculo de paracaidismo el 15 de septiembre

San Pedro Sula.

Los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre en Honduras se realizarán sin la tradicional exhibición de paracaidismo militar en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, según confirmó el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip), organismo encargado de coordinar las actividades conmemorativas. El Cocip, integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, informó que el espectáculo aéreo no será incluido en la programación oficial de las celebraciones de independencia de este año.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas confirmaron que el equipo de caída libre militar sí realizará demostraciones abiertas al público en fechas previas. Las exhibiciones están programadas para los días 5 y 12 de septiembre en el Campo Parada Marte. De acuerdo con las autoridades, estas actividades permitirán que la población pueda observar las maniobras realizadas por los integrantes del equipo de salto libre en un espacio destinado para este tipo de operaciones.

Además del paracaidismo, las Fuerzas Armadas anunciaron que desarrollarán otras actividades durante septiembre, entre ellas ferias de adiestramiento y emprendimiento, las cuales estarán disponibles para la ciudadanía y también serán transmitidas por televisión. Las instituciones organizadoras indicaron que el calendario completo de eventos patrios será dado a conocer conforme se aproximen las fechas de celebración.