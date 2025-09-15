Paracaidista sufre aparatosa caída durante acto en el Estadio Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

La celebración de las fiestas patrias en el Estadio Nacional fue interrumpida por un momento de tensión cuando uno de los paracaidistas que participaba en el espectáculo aéreo sufrió una fuerte caída en plena cancha. El joven, que descendía portando la Bandera de Honduras, ejecutaba la maniobra sin complicaciones hasta que, al acercarse al suelo, no logró reducir la velocidad.

El impacto fue violento y aparentemente de espaldas sobre la grama de la cancha.

De inmediato, compañeros y personal de apoyo corrieron a auxiliarlo al notar que no podía incorporarse por sus propios medios. Los cuerpos de socorro le brindaron atención en el lugar y, debido a la gravedad del golpe, se tomó la decisión de trasladarlo en helicóptero hacia un centro asistencial de la capital. Se desconoce la magnitud de las lesiones sufridas por el paracaidista, cuyo estado generó preocupación entre los asistentes que presenciaron la escena. El incidente quedó registrado por las cámaras que transmitían el evento, uno de los actos más esperados de la jornada cívica.

204 años de independencia en Honduras

Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y comenzar a escribir su propia historia.