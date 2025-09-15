El discurso de Xiomara Castro por el Día de la Independencia de Honduras

Tegucigalpa.

"La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie. Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria", había escrito Castro en la red social X temprano.

La mandataria no asistió hoy a los actos cívicos de la conmemoración del día de la independencia de la Corona española que se celebraron en la plaza central de Tegucigalpa, frente a la estatua del prócer Francisco Morazán, quien fue fusilado en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842, cuando luchaba por la unidad de Centroamérica.

Pueblo hondureño, pueblo en resistencia

Hoy nos reunimos en este Estadio Nacional, para conmemorar el aniversario de la patria, que también nos obliga a reconocer una verdad histórica miles de jóvenes, niños y niñas desfilan por todo el país con dignidad, la alegría y el amor patrio y la idea permanente de construir una Honduras socialista y democrática.

Nuestros jóvenes son la prueba viviente de que la patria sigue en pie, que en nuestras manos descansa el porvenir y que ninguna fuerza podrá arrebatarles el derecho a soñar y a vivir en libertad.

Como primera mujer presidenta de Honduras, en 204 años de historia, ratifico este compromiso con profundo amor por la causa de la refundación.

Respeto a nuestros mártires y con la certeza de que nuestros pueblos, jamás volverá a ser silenciado, pero debo decirles que no existe verdadera independencia, cuando el poder legal lo sigue ejerciendo una oligarquía que solo defiende sus privilegios económicos, sociales, culturales y políticos.

Honduras fue secuestrada durante 12 años y 7 meses, por una élite de 25 grupos económicos y 10 familias que convirtieron a nuestro pueblo en víctima de la explotación de la exclusión y del despojo, hoy el titular del régimen anterior, Juan Orlando Hernández, que convirtió a Honduras en un narcoestado está condenado a 45 años de cárcel por organizar y dirigir un cartel para traficar toneladas de droga a los Estados Unidos.

Recibí un país en calamidad extrema, pero hoy la refundación avanza en su lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la pobreza y la corrupción, hemos iniciado la inversión pública más grande en la historia de Honduras, invertimos en Educación, porque un pueblo educado jamás se arrodilla y porque los niños y jóvenes merecen un futuro de oportunidades.

Invertimos en Salud, porque la vida y la dignidad de los pobres vale más que los negocios privados de unos pocos. Invertimos en Seguridad y Justicia, porque no hay libertad posible bajo el miedo y la impunidad. Invertimos en energía y medio ambiente, porque sin soberanía energética ni protección de nuestros bosques y ríos no habrá independencia ni futuro para las próximas generaciones.

Este proceso de cambio ha iniciado por la refundación, no es una concesión, es un derecho del pueblo conquistado con lucha en las calles y en las urnas democráticamente, por eso hoy conmemoramos 204 años de la proclama de la independencia y 183 años del asesinado del héroe centroamericano Francisco Morazán, podemos decir al mundo, represento a Honduras como un país soberano que respeta la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.

Como presidenta de la Comunidad de los Estados Americanos y Caribeños, alcé mi voz ante el concierto internacional para rechazar toda forma de intervención, de bloqueo y de sometimiento, he defendido la unidad centroamericana y caribeña, la justicia climática y la soberanía de nuestros pueblos, porque al igual que los libertadores, creo que solo unidos podemos ser libres y respetados.

Pueblo hondureño, nuestra verdadera independencia aún está pendiente, pero hoy avanzamos con pasos firmes y con determinación. La refundación no se detiene, la lucha de nuestros mártires florece en la esperanza de millones de hondureños y hondureñas, la oligarquía impuso un golpe de Estado militar para profundizar el modelo neoliberal que privatizó el Estado, endeudó y vendió nuestro territorio en zonas de desarrollo ZEDE, ni los fraudes electorales ni la reelección ilegal pudieron someter a nuestro pueblo que se levantó en resistencia durante 12 años y 7 meses.

Hoy este pueblo noble, valiente y organizado está unido construyendo la República libre y soberana que soñó Morazán, con fe en nuestros valores cristianos, con convicción en nuestros principios democráticos y con esperanza en nuestra juventud y en la fuerza de nuestras mujeres, les digo al pueblo hondureño el 30 de noviembre habrá elecciones libres y transparentes en Honduras.

La victoria es del pueblo. ¡Viva la independencia de Honduras! ¡Viva el pueblo en resistencia! ¡Viva la mujer y la juventud que son el futuro de nuestra patria!

¡Viva Palestina libre! Adelante con la refundación, prohibido olvidar que somos resistencia.