Tras suspender agenda por influenza, Xiomara Castro reaparece en el Estadio

Tras anunciar la suspensión de su agenda por un cuadro de influenza, la presidenta Xiomara Castro reapareció este 15 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés durante los desfiles patrios, a los que llegó alrededor de las 7:00 de la mañana. La mandataria ingresó al recinto deportivo acompañada por su hijo, Héctor Zelaya, y por su nieto.

Horas antes, la presidenta no asistió a los actos del Grito de Independencia, que se llevaron a cabo en la Plaza de las Banderas del Parque Central de Tegucigalpa para conmemorar el 204 aniversario de independencia. Castro llegó al Estadio Nacional luciendo un elegante conjunto de dos piezas blanco, con un top a juego. Para complementar su atuendo, llevaba zapatos de punta color nude y lentes de sol, además de su característico cabello recogido.

Grito de Independencia sin la presidenta

La ceremonia cívica en el centro de la capital inició a las 6:10 de la mañana y fue encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando; el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta fue la primera vez en la que Xiomara Castro no encabezó el acto protocolario desde que asumió el poder.

Aunque Xiomara Castro no asistió al Grito de Independencia, sí se pronunció en sus redes sociales a primera hora con el siguiente mensaje: “La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie. Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria”.

— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) September 15, 2025







Inicio de fiestas patrias

