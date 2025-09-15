Cañonazos retumbaron en la capital en el inicio de los desfiles 2025

La capital hondureña recibió este 15 de septiembre con el estruendo de los tradicionales cañonazos disparados desde el Monumento a la Paz, en el cerro Juana Laínez, marcando el inicio oficial de las festividades por los 204 años de independencia nacional.
A las 6:00 en punto se escuchó la primera detonación, seguida por seis más que resonaron en toda la ciudad como parte del protocolo cívico.
La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional y el izado del Pabellón Nacional, acompañado de las banderas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en recuerdo de la independencia común de los países centroamericanos.
El saludo patrio se repetirá al mediodía y nuevamente a las 6:00 de la tarde, con otras siete salvas en cada momento, sumando un total de 21 cañonazos durante la jornada.
La actividad fue organizada por el Primer Batallón de Artillería, que utilizó un cañón de 150 milímetros para efectuar las detonaciones con granadas de salva, símbolo del fervor y respeto de las Fuerzas Armadas hacia la nación en esta fecha histórica.
Los cañonazos, tradición emblemática de las celebraciones patrias, evocan cada año el espíritu de independencia y el orgullo de los hondureños por su libertad.