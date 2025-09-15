Fiestas patrias 2025: Honduras celebra 204 años de independencia

Tegucigalpa, Honduras

Honduras conmemora este lunes 15 de septiembre sus 204 años de independencia patria, con actos cívicos, desfiles estudiantiles y presentaciones artísticas en las principales ciudades del país, en un ambiente de fervor nacional y orgullo por los símbolos patrios. La jornada de independencia arrancó con la izada de la Bandera Nacional en el monumento a la Paz, ubicado en el Cerro Juana Laínez, donde también se ejecutaron los primeros 7 de 21 cañonazos por parte de las Fuerzas Armadas.

La presidenta de la República, Xiomara Castro, mediante sus redes sociales, dejó un mensaje con motivo del aniversario de independencia de Honduras. "La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie. Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria", escribió la mandataria. Por su parte, en el Parque Central de la capital hondureña, las máximas autoridades del Estado lideraron la ceremonia oficial en la que se entonaron las sagradas notas del Himno Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La gran ausente en esta actividad fue la presidenta Castro, quien días atrás anunció la suspensión de sus actividades públicas por una afección de salud. Sí estuvieron presentes el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, y el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien dio lectura al Acta de Independencia. El acto cívico culminó con una ofrenda floral a la estatua de Francisco Morazán.

Desfiles patrios en Tegucigalpa

Miles de ciudadanos se han congregado en el bulevar Suyapa y en el Estadio Nacional Chelato Uclés para presenciar los tradicionales desfiles, en los que participan centros educativos del nivel secundario. Un total 78 colegios e institutos desfilan en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela. Esta actividad dio comienzo a las 6:20 am y no 7:00 am como se tenía planificado. El desfile abrió con la participación del CIRE y cerrará con el tan esperado Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), con la presentación de las bandas marciales, cuadros de palillonas y presentaciones artísticas.

Desfiles en San Pedro Sula y otras ciudades de Honduras