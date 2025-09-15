El primer mensaje de Xiomara Castro este Día de Independencia

Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó un mensaje de apertura a los actos de conmemoración de la Independencia de Honduras este 15 de septiembre en sus redes sociales. En su mensaje, publicado a las 5:00 a.m en sus cuentas oficiales en redes sociales., Castro refirió: "La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie. Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria".

Castro estará presente en la jornada de independencia en Tegucigalpa. Se espera que se traslade al Estadio Nacional "Chelato" Uclés, donde presenciará los desfiles patrios protagonizados por estudiantes de decenas de instituciones educativas capitalinas.

204 años de independencia

Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y empezar a escribir su propia historia. El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.

Desfiles